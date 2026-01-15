Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 263
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тебе отвечаю. Это не помощь и лучше бы ты не чего не писал)
Я уже знал про эту ссылку и листал 10 страниц. Еще раз говорю там 4200 ты реально бы сам сидел бы и читал каждый? Кого ты обманываешь.
Это вообще выглядит не как помощь, а как издевка. Не ну а че может ты по любому вопросу в коде тут будешь кидать ссылку на учебник по mtq4 и писать "Этого достаточно тому, кому действительно нужно"
Ты вообще осознаешь что это просто смешно)
А еще можно создать форум на любую тему и просто на весь экран там будет ссылка на гугл, вики и фраза "Этого достаточно тому, кому действительно нужно"
Ну глупые вопросы не нужно на форуме задавать!) Кто вообще эти форумы придумал? Лентяи!)
Мне к тебе вообще нету претензий. Я пост писал не тебе, а людям который пользовались таким индикатором недавно. Еще раз говорю.
Вы с правилами форума знакомились? Там что написано насчёт хамства по отношению к участникам форума?
Добрый день всем!
Ребят подскажите, что нужно сделать. Есть график, на нём есть кнопка, которая при нажатии открывает график. Но вот свойства открываемого графика я не могу поменять. Если я их меняю, то меняется график на котором эта кнопа, а не на том графике, который открылся.
Вот код кнопки:
я так думаю, что нужен id открываемого графика. А как его узнать?
Возможно я что-то делаю не так.
Как сделать правильно?
Добрый день всем!
Ребят подскажите, что нужно сделать. Есть график, на нём есть кнопка, которая при нажатии открывает график. Но вот свойства открываемого графика я не могу поменять. Если я их меняю, то меняется график на котором эта кнопа, а не на том графике, который открылся.
Вот код кнопки:
я так думаю, что нужен id открываемого графика. А как его узнать?
Возможно я что-то делаю не так.
Как сделать правильно?
ChartOpen
Открывает новый график с указанным символом и периодом. Отданная команда поступает в очередь сообщений графика и выполняется только после обработки всех предыдущих команд.
long ChartOpen(
string symbol, // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES period // период
);
Параметры
symbol
[in] Символ графика. NULL oзначает символ текущего графика (к которому прикреплен эксперт).
period
[in] Период графика (таймфрейм). Может принимать одно из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES. 0 означает период текущего графика.
Возвращаемое значение
При успешном открытии графика функция возвращает идентификатор графика. В противном случае возвращает 0. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().
Примечание
Максимально возможное количество одновременно открытых графиков в терминале не может быть больше, чем значение CHARTS_MAX.
Вы с правилами форума знакомились? Там что написано насчёт хамства по отношению к участникам форума?
А вы знакомились?
Я вот пытался сейчас найти и нашел только правила пользования сайта. Там нету и слово про "хамства по отношению к участникам форума".
К тому же что это за эфемерное "хамское отношения"? Напишите пожалуйста что вы понимаете под этим.
Я понимаю оскорбления. В моих текстах нету не одного оскорбления или матерного слова.
А вы знакомились?
Я вот пытался сейчас найти и нашел только правила пользования сайта. Там нету и слово про "хамства по отношению к участникам форума".
К тому же что это за эфемерное "хамское отношения"? Напишите пожалуйста что вы понимаете под этим.
Я понимаю оскорбления. В моих текстах нету не одного оскорбления или матерного слова.
А как думаете, модератор может не знать правил?
Опять не можете найти ничего. Уже боюсь прям ссылкой вас угостить - вы ж хамите...
--------
А о троллинге вам тоже не известно ничего, а о спаме?
Вы сейчас не в очень удачное для себя время зашли похамить и себя показать - как раз боремся с хамством и распрями на форуме.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Интересное и Юмор
Rashid Umarov, 2017.08.07 14:28
Вниманию всех членов сообщества!
За любые посты с политикой, которые провоцируют участников ветки на взаимные разборки и оскорбления, будут производиться баны на неделю. В первую очередь касается нападок/высмеивания по национальному и территориальному признаку. Обсуждение исторических фактов в пользу тех или иных стран/народов под видом объективности также будет вычищаться.
Баниться будут все, кто присоединится к обсуждению таких провокационных постов, при этом не важно что вы написали в ответ на такой пост. Мы вынуждены принять такие меры для наведения порядка в ветке.
Вот прям не знаю... что делать?
Вы не подпадаете под указанные условия, но хамите по-царски, что тоже является нарушением правил.
А как думаете, модератор может не знать правил?
Опять не можете найти ничего. Уже боюсь прям ссылкой вас угостить - вы ж хамите...
--------
А о троллинге вам тоже не известно ничего, а о спаме?
Вы сейчас не в очень удачное для себя время зашли похамить и себя показать - как раз боремся с хамством и распрями на форуме.
Вот прям не знаю... что делать?
Вы не подпадаете под указанные условия, но хамите по-царски, что тоже является нарушением правил.
Вы так и не написали что понимаете под "хамским поведением". Для меня это что то эфемерное. Под таким поводом можно банить всех.
"тоже является нарушением правил" Забавно что даже в посте который вы прикрепили нету слово про "хамсткое отношения".
То есть у вас свои правила отдельные от администрации)?
А еще забавней что это находиться в разделе Интересное и Юмор на 4000 странице. То есть я должен был все темы и страницы форума читать да? Перед тем как что то писать)))
Просто перестаньте мне писать)
Вы так и не написали что понимаете под "хамским поведением". Для меня это что то эфемерное. Под таким поводом можно банить всех.
"тоже является нарушением правил" Забавно что даже в посте который вы прикрепили нету слово про "хамсткое отношения".
То есть у вас свои правила отдельные от администрации)?
А еще забавней что это находиться в разделе Интересное и Юмор на 4000 странице. То есть я должен был все темы и страницы форума читать да? Перед тем как что то писать)))
Просто перестаньте мне писать)
Почитайте себя на досуге. Поищите эфемерности. Суток, надеюсь вам достаточно будет на прочтение правил?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
aksiman, 2017.08.07 17:31
Вот скажи тебе лишь бы что ляпнуть?
Всегда бесили такие. Если не хочешь помочь тогда и не пиши не чего.
Там 4200 индикаторов. Я специально написал сюда. Может уже кто пользовался таким недавно и помнит названия.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
aksiman, 2017.08.07 18:33
Я тебе отвечаю. Это не помощь и лучше бы ты не чего не писал)
Я уже знал про эту ссылку и листал 10 страниц. Еще раз говорю там 4200 ты реально бы сам сидел бы и читал каждый? Кого ты обманываешь.
Это вообще выглядит не как помощь, а как издевка. Не ну а че может ты по любому вопросу в коде тут будешь кидать ссылку на учебник по mtq4 и писать "Этого достаточно тому, кому действительно нужно"
Ты вообще осознаешь что это просто смешно)
А еще можно создать форум на любую тему и просто на весь экран там будет ссылка на гугл, вики и фраза "Этого достаточно тому, кому действительно нужно"
Ну глупые вопросы не нужно на форуме задавать!) Кто вообще эти форумы придумал? Лентяи!)
Мне к тебе вообще нету претензий. Я пост писал не тебе, а людям который пользовались таким индикатором недавно. Еще раз говорю.
Ещё раз добрый вечер!
Ребята подскажите пожалуйста как из советника на график программно поставить индикатор, например МА?
В какую сторону копать? Какую команду можно использовать, если вообще можно использовать?
Ещё раз добрый вечер!
Ребята подскажите пожалуйста как из советника на график программно поставить индикатор, например МА?
В какую сторону копать? Какую команду можно использовать, если вообще можно использовать?
В МТ5 есть стандартная функция.
В МТ4 смотрите в сторону программной загрузки нужного шаблона на график. Правда тут проблемы - при загрузке нового шаблона на график с советником, шаблон выгружает этот советник.
Можете просто выводить графические объекты на график вместо линий индикатора - нормально работает, правда на небольшом отрезке истории - я обычно задаю вывод от 30 до 100 баров - этого достаточно для анализа ближней истории.