Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1335
Вы проверяли?
Конечно.Можно было бы по типу объектов,но мне нужна Trendline
Оставит трендовые
Хочу продавать когда цена коснется верхней полосы Боллинджера и закривать на средней полосе и покупать когда цена коснется нижней полосы и закривать на средней. Для етого прописал:
......
Я не наезжаю. Но хотелось бы, что бы КТО-ТО, прежде чем задать вопрос, ну хучь чуть-чуть пошевелил своими, безо всякого сомнения, гениальными мозгами...
Ну хоть что бы умел передвигать мышку по иконкам вверху. Что бы умел читать. И чтобы хоть маленько мог понимать то, что там написано....
Извините, уважаемые. Но смотреть на эти "ПОРТЯНКИ" уж мочи нет....
Прежде чем открывать-закрывать.... Школу хоть закончили?
Вопрос уже к модераторам - возрастной ценз существует?
У меня мнение, что ЭТОТ чел - дитя горькое...
Как ОНО попало на форум?
Крик души?
Вполне себе возможно )))
Так пусть именно модеры-админы создадут для этих орущих младенцев отдельную комнатку.... С погремушками. А почему НЕТ? Пусть учатся. Пусть тыкают по разным кнопочкам и смотрят что из этого получается ))))
Но на форум нужно допускать только тех, кто не только вышел из дет-сада, но и ЗАКОНЧИЛ школу....
Вопрос. У меня индикатор, который к сожалению не пускает в свой код выводит определенное значение, например "РОСТ", можно ли написать советник или индикатор, который при наложении поверх того индикатора на графике - его данные того что тот написал на графике - сохранял в файл txt . Примерно как сохранять в файл я понимаю, но как данные с "показаний считать другого" - ума не приложу.
Посмотри на это
А для МТ4?
https://docs.mql4.com/ru/indicators/icustom