Vitaly Muzichenko:

Вы проверяли?

Конечно.Можно было бы по типу объектов,но мне нужна Trendline


 
Nataliia Darsavelidze:

Конечно.Можно было бы по типу объектов,но мне нужна Trendline


Оставит трендовые

void OnTick()
 {
   ObjectsDeleteAll(0,"autotrade ",0,OBJ_ARROW_BUY);
   ObjectsDeleteAll(0,"autotrade ",0,OBJ_ARROW_SELL);
 }
Юра Юра:

Хочу продавать когда цена коснется верхней полосы Боллинджера и закривать на средней полосе и покупать когда цена коснется нижней полосы и закривать на средней. Для етого прописал:

Вопрос. У меня индикатор, который к сожалению не пускает в свой код выводит определенное значение, например "РОСТ", можно ли написать советник или индикатор, который при наложении поверх того индикатора на графике - его  данные того что тот написал на графике - сохранял в файл txt . Примерно как сохранять в файл я понимаю, но как данные с "показаний считать другого" - ума не приложу. 
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd
MakarFX:
Крик души?

Вполне себе возможно )))

Так пусть именно модеры-админы создадут для этих орущих младенцев отдельную комнатку.... С погремушками. А почему НЕТ? Пусть учатся. Пусть тыкают по разным кнопочкам и смотрят что из этого получается ))))

Но на форум нужно допускать только тех, кто не только вышел из дет-сада, но и ЗАКОНЧИЛ школу....

Всех с Наступающим!!!!!!!!!!
 
Порт-моне тв:
Вопрос. У меня индикатор, который к сожалению не пускает в свой код выводит определенное значение, например "РОСТ", можно ли написать советник или индикатор, который при наложении поверх того индикатора на графике - его  данные того что тот написал на графике - сохранял в файл txt . Примерно как сохранять в файл я понимаю, но как данные с "показаний считать другого" - ума не приложу. 
Посмотри на это
Документация по MQL5: Технические индикаторы / iCustom
MakarFX:
Посмотри на это

А для МТ4?

 
Порт-моне тв:

А для МТ4?

https://docs.mql4.com/ru/indicators/icustom

iCustom - Технические индикаторы - Справочник MQL4
