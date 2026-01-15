Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1261

Привет.

ArrayResize(rates,1);

ArrayResize(rates[0].open,1);

rates[0].open[0]=0.0;
 
хочу будильник который бы звенел при подходе цены к опредеделенному значению
 

Приветствую. Подскажите, пожалста.

В МТ5 настройка хеджирования и объединения однонаправленных сделок возможна ли, или фиксировано задается брокером? И, если возможно, то как?

 
При открытии счёта выбирается его тип. Если брокер поддерживает хэджинг, то его можно выбрать. Если нет - то только неттинг.

 
спасиб

Так есть такое - Алерт называется 

Файлы:
4oqoma3.PNG  518 kb
Подскажите почему не открылась позиция - хотя был сигнал, должна была открыться по сигналу 

вот что то в журнал написал эксперт 

JQ      0       16:34:02.593    Semaphore Line (XAUUSD,M2)      CTrade::OrderSend: market sell 0.01 position #182154267 XAUUSD [no connection]
RQ      0       16:34:02.594    Semaphore Line (XAUUSD,M2)      CTrade::OrderSend: market sell 0.01 position #182154116 XAUUSD [no connection]
IP      0       16:34:02.594    Semaphore Line (XAUUSD,M2)      CTrade::OrderSend: market sell 0.01 XAUUSD [no connection]
NR      0       16:34:02.594    Semaphore Line (XAUUSD,M2)      Error opening SELL position by XAUUSD : 'Request rejected due to absence of network connection'
ER      0       16:34:02.594    Semaphore Line (XAUUSD,M2)      Open parameters : price=1854.620000,TP=0.000000
EP      0       16:34:02.595    Semaphore Line (XAUUSD,M2)      Hline VSC
EG      0       16:34:02.718    Semaphore Line (XAUUSD,M2)      LeMan_BrainTrend1Sig
PS      0       16:34:02.853    Semaphore Line (XAUUSD,M2)      Pivot Lines TimeZone
CJ      0       16:34:02.956    Semaphore Line (XAUUSD,M2)      Line through two fractals
LQ      0       16:34:03.068    Semaphore Line (XAUUSD,M2)      sanbox
 
[no connection]

Как бороться ответа пока не нашли судя по всему.

да этот терминал - выключил уже звук, достал с поиском сети 

-------------------------------------

явно дурят нашего брата. хорошо что демо - а людишки то на реале, если в ручном исполнении думаю не так страшно, но а если с экспертом - то лучше с такой шарагой не связываться.  

 

Прошу прощения что не по вашей теме, кого ещё спросить не знаю
... установил VS19, создал консольный проект С++ и не могу компилировать вообще ничего

Чего не хватает? - я скачивал предварительно нужный компонент предложенный установщиком

