Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1261
Привет.
Приветствую. Подскажите, пожалста.
В МТ5 настройка хеджирования и объединения однонаправленных сделок возможна ли, или фиксировано задается брокером? И, если возможно, то как?
При открытии счёта выбирается его тип. Если брокер поддерживает хэджинг, то его можно выбрать. Если нет - то только неттинг.
При открытии счёта выбирается его тип. Если брокер поддерживает хэджинг, то его можно выбрать. Если нет - то только неттинг.
спасиб
хочу будильник который бы звенел при подходе цены к опредеделенному значению
Так есть такое - Алерт называется
Подскажите почему не открылась позиция - хотя был сигнал, должна была открыться по сигналу
вот что то в журнал написал эксперт
Как бороться ответа пока не нашли судя по всему.
да этот терминал - выключил уже звук, достал с поиском сети
-------------------------------------
явно дурят нашего брата. хорошо что демо - а людишки то на реале, если в ручном исполнении думаю не так страшно, но а если с экспертом - то лучше с такой шарагой не связываться.
Прошу прощения что не по вашей теме, кого ещё спросить не знаю
... установил VS19, создал консольный проект С++ и не могу компилировать вообще ничего
Чего не хватает? - я скачивал предварительно нужный компонент предложенный установщиком