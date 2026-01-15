Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2481
Обнаружил, что у меня нет ясности по использованию модификатора амперсенд (&). Открываем справку:
Открываем другую страницу справочника:
Так всё же, как правильно писать модификатор &?
Абсолютно не важно… Как вам больше нравится, так и пишите. Это абсолютно серьёзно, без поддёвки…
как сделать так, чтобы советник открывал не более 1 сделки в неделю, если работа идет через отложенные ордера. Например, сработал ордер, закрылся и больше эта программа не работает, пока не начнется след неделя
Открылась позиция — закрыли шлагбаум.
Началась новая неделя — открыли шлагбаум.
Открылась позиция — закрыли шлагбаум.
Началась новая неделя — открыли шлагбаум.
В общем-то это понятно, но как объяснить компьютеру, что началась новая неделя и какой то из нескольких отложенных ордеров открылся?
MqlDateTime
На последней недельной свече - новое время.
Сработавший ордер будет в истории, остальные - в действующих (это подразумевает сохранение у себя тикетов всех выставленных ордеров).
Здаствуйте, автоматически открываются сделки в мт5 не могу найти какой робот или программа их открывает, подскажите где можно посмотреть активных роботов в МТ5
Здесь.
Не подскажите почему остановилось тестирование посл 550 циклов.
Больще агенты на пк не запускаются.
Ваш терминал и еще один - агенты на тестере запускаются.
С чем может быть связана ошибка?
Не понимаю почему округляется цена до целых(это золото)
Не понимаю почему выдает ошибку хотя все верно, стоп выше цены входа, тейк ниже цены входа
не знаю с чем может быть связано, но я сделал чере стрейд и заработало