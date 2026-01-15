Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2488

DanilaMactep #:

Всем добрый день. У меня есть включаемый файл 34-LIBRARY OF FUNCTIONS AND VARIABLES.mqh

В нём у меня объявлена переменная в которой храниться значение стоп левела у брокера

Строка с переменной стоп левела.

   double stoplevel= MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)*Point; // УРОВЕНЬ СТОП ЛЕВЕЛА У БРОКЕРА

и у меня есть второй включаемый файл

117-LIBRARY_STOP_LOSS_AND_TAKE_PROFIT.mqh

Мне нужно, чтобы переменную стоп левела было видно в файле 117, из файла 34. Пробовал в советнике подключить сначала 34-, а потом 117- скомпилировал и советник и включаемые файлы, но в файле 117- переменную стоп левела не видно.

Как сделать так, чтобы переменная стоп левела из файла 34, была видна во всём файле 117, и внутри функций файла 117, и при этом чтобы переменнаястоп левела в советниках где подключен файл 34, так же осталась видна?

Если в этих включаемых файлах только лишь отдельные функции, то достаточно в 117 включить 34, так-же как в советнике включаются.

Если же это классы, то лучше один наследовать от другого.

 
Alexey Viktorov #:

Если в этих включаемых файлах только лишь отдельные функции, то достаточно в 117 включить 34, так-же как в советнике включаются.

Если же это классы, то лучше один наследовать от другого.

Большое спасибо за подсказку- переменные из 34 в 117 теперь видны- буду заводить Грааль машину дальше 😋🤓😎😁😁😁😉
 

Привет. Подскажите, пожалста.

Как в мт5 перекрасить некоторые свечки в свой цвет? Не перекрашивая остальные.

 

 
Andrei Sokolov #:

Привет. Подскажите, пожалста.

Как в мт5 перекрасить некоторые свечки в свой цвет? Не перекрашивая остальные.

 

DRAW_COLOR_CANDLES

Стиль DRAW_COLOR_CANDLES как и DRAW_CANDLES рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Но кроме этого он позволяет задавать цвет для каждой свечи из заданного набора. Для этого в стиль добавлен специальный цветовой буфер, который хранит индексы цветов для каждого бара. Предназначен для создания собственных индикаторов в виде свечей, в том числе в отдельном подокне графика и по другим финансовым инструментам.

 
Andrei Sokolov #:

Привет. Подскажите, пожалста.

Как в мт5 перекрасить некоторые свечки в свой цвет? Не перекрашивая остальные.

 

В своём индикаторе ?

в справочнике смотри DRAW_COLOR_CANDLES там даже с примерами

 

Vitaly Muzichenko

Maxim Kuznetsov

Спасиб

 


Подскажите в библиотеке есть готовый вызов данных % дневного изменения или его нужно самому рассчитывать, чет покопался не нашел

 
Konstantin Seredkin #:


Подскажите в библиотеке есть готовый вызов данных % дневного изменения или его нужно самому рассчитывать, чет покопался не нашел

А это не то?

SYMBOL_PRICE_CHANGE

Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня, выраженное в процентах

double
 
Alexey Viktorov #:

А это не то?

SYMBOL_PRICE_CHANGE

Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня, выраженное в процентах

double

Спасибо.

 

Привет подскажите, пожалста. 

Сначала я сделал первую версию индикатора, который перекрашивает некоторые свечки.

Потом из первой версии сделал вторую, куда добавил линию. Но при этом частично пропадает перекраска свечей. Иногда почти все перекрашенные свечи отображаются и пропадают после смены цвета линии, иногда сразу почти все перекрашенные не отображаются.

Но в буферах, при этом значения все значения корректны.


Подскажите, подскажите, пожалста, как сделать чтоб все корректно отображалось?

