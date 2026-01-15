Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2488
Всем добрый день. У меня есть включаемый файл 34-LIBRARY OF FUNCTIONS AND VARIABLES.mqh
В нём у меня объявлена переменная в которой храниться значение стоп левела у брокера
Строка с переменной стоп левела.
double stoplevel= MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)*Point; // УРОВЕНЬ СТОП ЛЕВЕЛА У БРОКЕРА
и у меня есть второй включаемый файл
117-LIBRARY_STOP_LOSS_AND_TAKE_PROFIT.mqh
Мне нужно, чтобы переменную стоп левела было видно в файле 117, из файла 34. Пробовал в советнике подключить сначала 34-, а потом 117- скомпилировал и советник и включаемые файлы, но в файле 117- переменную стоп левела не видно.
Как сделать так, чтобы переменная стоп левела из файла 34, была видна во всём файле 117, и внутри функций файла 117, и при этом чтобы переменнаястоп левела в советниках где подключен файл 34, так же осталась видна?
Если в этих включаемых файлах только лишь отдельные функции, то достаточно в 117 включить 34, так-же как в советнике включаются.
Если же это классы, то лучше один наследовать от другого.
Привет. Подскажите, пожалста.
Как в мт5 перекрасить некоторые свечки в свой цвет? Не перекрашивая остальные.
DRAW_COLOR_CANDLES
Стиль DRAW_COLOR_CANDLES как и DRAW_CANDLES рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Но кроме этого он позволяет задавать цвет для каждой свечи из заданного набора. Для этого в стиль добавлен специальный цветовой буфер, который хранит индексы цветов для каждого бара. Предназначен для создания собственных индикаторов в виде свечей, в том числе в отдельном подокне графика и по другим финансовым инструментам.
В своём индикаторе ?
в справочнике смотри DRAW_COLOR_CANDLES там даже с примерами
Vitaly Muzichenko
Maxim Kuznetsov
Спасиб
Подскажите в библиотеке есть готовый вызов данных % дневного изменения или его нужно самому рассчитывать, чет покопался не нашел
А это не то?
SYMBOL_PRICE_CHANGE
Изменение текущей цены относительно конца предыдущего торгового дня, выраженное в процентах
double
Спасибо.
Привет подскажите, пожалста.
Сначала я сделал первую версию индикатора, который перекрашивает некоторые свечки.
Потом из первой версии сделал вторую, куда добавил линию. Но при этом частично пропадает перекраска свечей. Иногда почти все перекрашенные свечи отображаются и пропадают после смены цвета линии, иногда сразу почти все перекрашенные не отображаются.
Но в буферах, при этом значения все значения корректны.
Подскажите, подскажите, пожалста, как сделать чтоб все корректно отображалось?