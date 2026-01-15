Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2479

taramortom #:
Пытаюсь получить события из экономического календаря. Взял код из справки MT5.  В ответ получаю нули. Что не так в коде? Можете поделиться примером простейшего кода, дающего данные из календаря?

В дополнение к посту. Причина ошибки - в тестере стратегий не работает. Можно только в живую использовать.

 

В MQL5 если явно не инициализирвать переменные типа bool, то они могут иметь разное значение.

   bool buySignal;
   bool sellSignal;
   Print("Buy ", buySignal);
   Print("Sell ", sellSignal);
Пробовал разные варианты и получается по-разному. Например в тестере в функции OnInit() всегра true, а в OnTick() зависит от режима. В визуализации false, а без визуализации true. Это странно, ведь по идее всегда должно быть false. По крайней мере, в MQL4 всегда так было. Так и должно быть, или я что-то не так делаю?
 
В mql4 было, а может и сейчас есть принудительное обнуление переменных. В mql5 отдали на усмотрение писателя… Хочешь инициализируй, не хочешь пусть будет мусор там где вы ожидаете 0.

Тип bool имеет не 2 значения, а множество, false равно 0, а всё остальное true. 

Проверьте такой вариант

   bool buySignal;
   bool sellSignal;
   Print("Buy ", (string)buySignal);
   Print("Sell ", (string)sellSignal);
 
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста ссылку на ветку форума, или просто может кто-то подскажет ответ на вопрос, какой минимальный шаг сетки сеточного советника является безопасным на Форекс? Ведь в среднем волатильность валютных пар все равно ограничена, так что возможно, есть и такие усредненные показатели?
 
Шаг зависит от частоты пополнения депозита.

Безопасным является вклад в банке.

 
Статистически безопасный стоп должен находится в районе максимальной длины тренда, который был в ближайшем прошлом. Например, берём последние 10-20 трендов, длина максимального из них и есть примерный стоп, а количество сделок сетки между текущей ценой и стопом уже не так важно. Тоже важно, конечно, но это уже можно подстраивать по ходу торговли. Радикально длинный тренд из 20 можно не учитывать.

 
безопасных стопов не бывает :-)

стоп-приказ это полное согласие с понесённым убытком. Это фиксация убытка на его текущем максимуме

где-то там люди фиксируют прибыль и минимизируют убытки, а тут обратная практика.

 
безопасных стопов не бывает :-)

Статистически безопасный)

Всё равно иногда нужно принять убыток, так лучше в этом редком месте. И не всегда такой стоп вершина. Часто действительно это ближе к вершине, но стопом мы бережёмся от затяжного безотката.
 

подскажите как в индикаторе рисовать линию на 1 бар больше, т.е. за [0] бар?

      openDay=iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,indexD1);
      //----
      Buffer2[bar]=openDay;
      if(Buffer1[bar]!=Buffer1[bar-1]
        )
        {
         Buffer1[bar-1]=EMPTY_VALUE;
        }

вот текущий бар рисует, а дальше на 1 бар в будущее как?

хочу сделать линию до конца, и избежать слияния как на нижней картинке

если закомментировать If получится вариант как внизу


 
Текущий бар (время) + количество секунд в периоде графика * количество баров вправо. Это будет время нужного бара. 
