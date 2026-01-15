Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2478
Здравствуйте, господа программисты!
Есть советник работающий на основе индикатора на трех скользящих средних:
double PriceHigh[], PriceLow[], PriceMedium[],
закрытие позиции происходит на средней линии PriceMedium, а хотелось бы чтобы сделка закрывалась на противоположной линии например: PriceHigh или PriceLow:
if(OpenSell>0&&Bid<=PriceMedium[0])
{
CloseAll(POSITION_TYPE_SELL);
}
if(OpenBuy>0&&Bid>=PriceMedium[0])
{
CloseAll(POSITION_TYPE_BUY);
}
в блоке кода отвечающем за закрытие позиций меняю PriceMedium например на PriceHigh затем компилирую и все равно закрытие происходит по PriceMedium.
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
Поменяйте, где Sell цену на Ask, потому что продажа закрывается по Ask.
И попробуйте закрывать по расчётам закрытой свечи PriceLow [1], возможно в момент открытия новой, у Вас все три цены одинаковы, не знаю как там по расчётам в коде. Возможно и нет, но попробуйте.
При создании скриншота в мт4 - проблем нет
В мт5 проблема - нет графического объекта, график пустой
--
Чего не хватает?
ChartRedraw и небольшой паузы между созданием объекта и скриншотом
ChartRedraw и небольшой паузы между созданием объекта и скриншотом
не помогло
не помогло
пауза не в смысле Sleep() а фоткать на следующем эвенте.
то есть нарисовал что там тебе надо, дёрнул ChartRedraw(), выставил таймер на пару секунд и вышел из своего OnXXX..и уже в таймере снимаешь скриншот
просто в 5-ке ChartRedraw реально гарантировано отрисовывает только между OnXXXX.
Спасибо!
Спасибо большое, но к сожалению это не помогло!
Тогда распечатайте и посравнивайте
Пытаюсь получить события из экономического календаря. Взял код из справки MT5. В ответ получаю нули. Что не так в коде? Можете поделиться примером простейшего кода, дающего данные из календаря?