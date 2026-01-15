Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2476
Так получается, что константы типов продаж и покупок для сделок и позиций одинаковы, а сделки с константой выше 1 откидывать.
Или не понял идеи вопроса
И нарваться на внезапные грабли при каком-нибудь отдалённом обновлении MT5, где это из каких-то высших соображений вдруг поменяется ))
Ну, разве—что для перестраховки этим не пользоваться. Примерно как в ясную, солнечную погоду ходить с зонтом. Ведь дождь может пойти в любой момент. И вероятность дождя гораздо выше чем вероятность «высших соображений».
нельзя производить арифм.действия с перечислениями. Считайте что операции + - / * для enum не определены.
Можно и так: "Это как ездить в авто с пристёгнутыми ремнями безопасности"
Убедительно.
Но, вот как быть если не применять перечисления. Получили в структуру тип сделки, пусть это будет 0. В свою структуру надо записать тип позиции… Это будет тоже 0… И как теперь изгаляться функциями, операторами или ещё каким-то колдовством чтобы не ошибиться… Типа тернарного оператора если==0 ? 0 : !0;
Я бы выбрал switch
Добавил параболик и добавил правило отрисовки стрелок по ТМА и параболику.
В результате стрелки "раскидало по графику", особенно на новом ТФ.
И на валютных парах типа ОТС.
Стрелки начинают рисоваться на каждом баре линии ТМА, либо повторять параболик. Дичь какая-то.
Хотя, у них конкретное значение.
UPD
Причём, Параболик - на месте, ТМА - на месте.
А вот стрелки - колбасит. Хотя они тоже имеют тип Arrow, как и у параболика.
Подскажите, пожалуйста, почему при добавлении Параболика в индикатор ТМА, стрелки ломаются?
Нужно обязательно чистить буфера при первом запуске