Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2453
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот у меня вопрос по профилированию на истории - не понимаю этот инструмент.
Провожу профилирование, как я понимаю результаты показывают что функция нормализация ну прям очень много потребляет.
Тестирую советник просто скомпилировав, такое время прохода
И убираю нормализацию, компилирую и получаю такой результат
Разница ну прям в рамках погрешности измерения - это же не 10% от времени.
Я чего то не правильно читаю, или он так обычно врёт и это нормально?
Ещё тут спрошу по памяти - чего ж он так много потребляет - гигабайт аж целый, если историю исключить? Пяток индикаторов всего, никаких баз... как искать утечку памяти?
Нашёл пример кода, но как-то не складывается у меня с ним для mql
https://arxont.blogspot.com/2011/08/mac-c.html
Получаю вылет dll
---
Кто сможет помочь сделать получение МАС кодом mql
Спасибо!
Нужен именно MAC локальной, а не удалённой машины. И не loopback-адаптера, к которому привязан локальный адрес 127.0.0.x
Кстати, сетевых адаптеров может быть и несколько.
MT4 не устанавливается на мой компьютер. При подключении пишет: "Неверный счет". Что делать?
"Не устанавливается" и "При подключении пишет: "Неверный счет"" - взаимоисключающие утверждения.
Так что же всё-таки?
"Не устанавливается" и "При подключении пишет: "Неверный счет"" - взаимоисключающие утверждения.
Так что же всё-таки?
Внимательно выбирайте сервер, одна ошибка в цифре и всё
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где ошибка.
Выражение :
Buffer_Symbol[i]=1/iClose(Symbol_1,0,i);
- компилируется без ошибок, но в "Терминал", вкладка "Эксперты" выдает :
2024.10.02 21:31:40.820 Mirroring Symbol v.1 AUDNZD,M15: zero divide in 'Mirroring Symbol v.1.mq4' (54,45)
т.е. деление на "0"
массив Buffer_Symbol[] объявлен как double
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где ошибка.
Выражение :
Buffer_Symbol[i]=1/iClose(Symbol_1,0,i);
- компилируется без ошибок, но в "Терминал", вкладка "Эксперты" выдает :
2024.10.02 21:31:40.820 Mirroring Symbol v.1 AUDNZD,M15: zero divide in 'Mirroring Symbol v.1.mq4' (54,45)
т.е. деление на "0"
массив Buffer_Symbol[] объявлен как double
Заранее благодарен.
Спасибо большое.
Заработало.
Вот только не пойму, как выражение (цена закрытия) :
может быть равно "0" ?
Вот только не пойму, как выражение (цена закрытия) :
может быть равно "0" ?
Читайте документацию.
Возвращаемое значение
Значение цены закрытия бара (указанного параметром shift) соответствующего графика или 0 в случае ошибки. Для получения дополнительной информации об ошибке необходимо вызвать функцию GetLastError().