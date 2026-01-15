Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2456

Alexey Viktorov #:
Конечно если надо для mql4, то обсуждение бессмысленно.
Почему бессмысленно? Речь идет об индикаторе и в mql4 это возможно.
 
Tretyakov Rostyslav #:
Почему бессмысленно? Речь идет об индикаторе и в mql4 это возможно.

В МТ4 нет стакана. Или я совсем отстал от жизни…

 
lynxntech #:

А как фильтруете мусорные события, которые не относятся к текущей цене?

OnBookEvent к цене не имеет никакого отношения. Там просто отлавливается тик по символу. Дальше проверяем символ и с этим символом вызываем любую другую функцию.

 
Alexey Viktorov #:

В МТ4 нет стакана. Или я совсем отстал от жизни…

Я не про стакан говорил и не правильно тебя понял.
 
Alexey Viktorov #:

OnBookEvent к цене не имеет никакого отношения. Там просто отлавливается тик по символу. Дальше проверяем символ и с этим символом вызываем любую другую функцию.

не тик, а - Событие BookEvent генерируется клиентским терминалом при изменении состояния стакана цен и обрабатывается функцией OnBookEvent

в ветке про шпиона много раз об этом упоминалось, но вы почему-то в обратную сторону пошли)))) отказ от Тестера и мусор вместо тика получать
 
lynxntech #:

не тик, а - Событие BookEvent генерируется клиентским терминалом при изменении состояния стакана цен и обрабатывается функцией OnBookEvent

в ветке про шпиона много раз об этом упоминалось, но вы почему-то в обратную сторону пошли)))) отказ от Тестера и мусор вместо тика получать

С чем связано изменение стакана цен??? Именно это и генерирует событие…

Что касается шпиона, то я уже говорил «Это было написано аж ТРИНАДЦАТЬ лет взад.» именно тогда когда о стакане на форексе и не вспоминали.

 
Alexey Viktorov #:

С чем связано изменение стакана цен??? Именно это и генерирует событие…

Что касается шпиона, то я уже говорил «Это было написано аж ТРИНАДЦАТЬ лет взад.» именно тогда когда о стакане на форексе и не вспоминали.

можете сделать Print цен которые получаете в робота? без разницы по одному или несколько символов, секунд строк на 50, интересует повторяемость цен, т.е. события в стакане меняются, а цена нет

 
lynxntech #:

можете сделать Print цен которые получаете в робота? без разницы по одному или несколько символов, секунд строк на 50, интересует повторяемость цен, т.е. события в стакане меняются, а цена нет

Вот тут делал время, а цены зачем? По приходу тика определили символ и получили цены по этому символу как обычно.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Alexey Viktorov, 2024.10.04 14:31

Грешен, не обратил внимания. Исправляюсь…

2024.10.04 15:28:35.545 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:36:0
2024.10.04 15:28:35.552 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:36:0
2024.10.04 15:28:36.054 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:36:0
2024.10.04 15:28:36.062 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:36:504
2024.10.04 15:28:36.659 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:36:504
2024.10.04 15:28:36.662 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:37:103
2024.10.04 15:28:37.154 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:37:103
2024.10.04 15:28:37.160 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:37:605
2024.10.04 15:28:37.651 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:37:605
2024.10.04 15:28:37.661 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:38:106
2024.10.04 15:28:38.371 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:38:817
2024.10.04 15:28:38.376 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:38:817
2024.10.04 15:28:38.856 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:38:817
2024.10.04 15:28:38.868 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:39:310
2024.10.04 15:28:39.350 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:39:805
2024.10.04 15:28:39.360 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:39:805
2024.10.04 15:28:39.852 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:40:308
2024.10.04 15:28:39.859 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:40:308
2024.10.04 15:28:40.354 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:40:308
2024.10.04 15:28:40.364 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:40:811
2024.10.04 15:28:40.857 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:41:310
2024.10.04 15:28:40.869 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:41:310
2024.10.04 15:28:41.357 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:41:811
2024.10.04 15:28:41.361 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:41:811
2024.10.04 15:28:41.860 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:42:314
2024.10.04 15:28:41.867 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:42:314
2024.10.04 15:28:42.364 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:42:314
2024.10.04 15:28:42.370 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:42:816
2024.10.04 15:28:42.875 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:43:317
2024.10.04 15:28:42.875 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:43:317
2024.10.04 15:28:43.367 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:43:317
2024.10.04 15:28:43.378 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:43:815
2024.10.04 15:28:43.864 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:43:815
2024.10.04 15:28:43.871 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:44:316
2024.10.04 15:28:44.460 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:44:316
2024.10.04 15:28:44.967 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:45:417
2024.10.04 15:28:44.968 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:45:417
2024.10.04 15:28:45.466 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:45:417
2024.10.04 15:28:45.473 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:45:923
2024.10.04 15:28:45.966 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:46:421
2024.10.04 15:28:45.974 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:46:421
2024.10.04 15:28:46.472 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:46:421
2024.10.04 15:28:46.478 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:46:921
2024.10.04 15:28:46.966 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:46:921
2024.10.04 15:28:46.979 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:47:422
2024.10.04 15:28:47.773 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:47:422
2024.10.04 15:28:47.785 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:48:226
2024.10.04 15:28:48.275 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:48:226
2024.10.04 15:28:48.813 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:48:226
2024.10.04 15:28:49.288 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:49:726
2024.10.04 15:28:49.288 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:49:726
2024.10.04 15:28:49.805 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:259
2024.10.04 15:28:49.809 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:259
2024.10.04 15:28:50.376 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:50.380 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:50.872 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:51.881 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:52.584 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:53.088 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:53.581 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:54.077 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:54.582 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:55:35
2024.10.04 15:28:54.584 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:55:35
2024.10.04 15:28:55.184 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:55:638
2024.10.04 15:28:55.195 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:55:638
2024.10.04 15:28:55.687 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:55:638
Сейчас я пытаюсь вспомнить как Артём учил пользоваться указателями. Вот тут. И сделать определение нового бара по списку символов. Можно конечно и массивом обойтись, перебирая массив встретили нужный символ, брык из цикла и вперёд. Но это как-то не то, не нравится мне…
 
Alexey Viktorov #:

Вот тут делал время, а цены зачем? По приходу тика определили символ и получили цены по этому символу как обычно.

Сейчас я пытаюсь вспомнить как Артём учил пользоваться указателями. Вот тут. И сделать определение нового бара по списку символов. Можно конечно и массивом обойтись, перебирая массив встретили нужный символ, брык из цикла и вперёд. Но это как-то не то, не нравится мне…

нужны цены, убедиться что приходит новая(уникальная) цена, а не изменения в стакане,

говорилось же уже сколько раз, на одно изменение цены может прийти много других событий, которые роботу придется обрабатывать в пустую, умножаем это на кол-во символов.

на 1 OnTick, 7 событий со стакана?

2024.10.04 15:28:49.809 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:259
2024.10.04 15:28:50.376 TestOnTick (GBPUSD,H1)  OnTick Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:50.380 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:50.872 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:51.881 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:52.584 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:53.088 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:53.581 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
2024.10.04 15:28:54.077 TestBookEvent (EURUSD,H4)       OnBookEvent Symbol GBPUSD time_msc 15:28:50:831
 
lynxntech #:

нужны цены, убедиться что приходит новая(уникальная) цена, а не изменения в стакане,

говорилось же уже сколько раз, на одно изменение цены может прийти много других событий, которые роботу придется обрабатывать в пустую, умножаем это на кол-во символов.

на 1 OnTick, 7 событий со стакана?

Это бред какой-то. Откуда обработка события пришедшего ЧЕТЫРЕ секунды взад? В левой части время указано.


Потом, у нас видимо разные цели. Мне надо поймать новый бар на нескольких символах. Можно в OnTimer(), но не гарантировано, что это будет первый тик, или повышенная нагрузка для обработки. И цена в этом случае вообще не при делах.

