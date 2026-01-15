Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2456
Конечно если надо для mql4, то обсуждение бессмысленно.
Почему бессмысленно? Речь идет об индикаторе и в mql4 это возможно.
В МТ4 нет стакана. Или я совсем отстал от жизни…
А как фильтруете мусорные события, которые не относятся к текущей цене?
OnBookEvent к цене не имеет никакого отношения. Там просто отлавливается тик по символу. Дальше проверяем символ и с этим символом вызываем любую другую функцию.
не тик, а - Событие BookEvent генерируется клиентским терминалом при изменении состояния стакана цен и обрабатывается функцией OnBookEventв ветке про шпиона много раз об этом упоминалось, но вы почему-то в обратную сторону пошли)))) отказ от Тестера и мусор вместо тика получать
С чем связано изменение стакана цен??? Именно это и генерирует событие…
Что касается шпиона, то я уже говорил «Это было написано аж ТРИНАДЦАТЬ лет взад.» именно тогда когда о стакане на форексе и не вспоминали.
можете сделать Print цен которые получаете в робота? без разницы по одному или несколько символов, секунд строк на 50, интересует повторяемость цен, т.е. события в стакане меняются, а цена нет
Вот тут делал время, а цены зачем? По приходу тика определили символ и получили цены по этому символу как обычно.
Alexey Viktorov, 2024.10.04 14:31
Грешен, не обратил внимания. Исправляюсь…
нужны цены, убедиться что приходит новая(уникальная) цена, а не изменения в стакане,
говорилось же уже сколько раз, на одно изменение цены может прийти много других событий, которые роботу придется обрабатывать в пустую, умножаем это на кол-во символов.
на 1 OnTick, 7 событий со стакана?
Это бред какой-то. Откуда обработка события пришедшего ЧЕТЫРЕ секунды взад? В левой части время указано.
Потом, у нас видимо разные цели. Мне надо поймать новый бар на нескольких символах. Можно в OnTimer(), но не гарантировано, что это будет первый тик, или повышенная нагрузка для обработки. И цена в этом случае вообще не при делах.