Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2452
Ещё такой вопрос:
Некоторые брокеры на МТ4 работают опционами. И в поле "КОмментарий" при открытии вручную позиции указывается число - время экспирации в минутах. По истечении времени открытая позиция закрывается.
Я так понимаю брокер читает комментарий и сам закрывает, поскольку в языке нет такой функции. Поправьте, если не так, видел только время экспирации для отложенных ордеров.
Как в коде реализовать это поле? То есть, как советником отправлять время экспирации по опционам
пишите в комметн количество минут
Это вот здесь?
да, и скорее всего время в секундах
Вот. Тогда вопрос: Как программно получить MAC, и по нему делать идентификацию?
Спасибо!
Нашёл пример кода, но как-то не складывается у меня с ним для mql
https://arxont.blogspot.com/2011/08/mac-c.html
Получаю вылет dll
---
Кто сможет помочь сделать получение МАС кодом mql
Спасибо!
В минутах.
Благодарю
Господа, приветствую. Нужна подсказка.
Делаю индикатор, в котором две одинаковые логики, который берет данные с RSI и с выбором тф.
Тут индикатор включен на H1. На первой его части выбран H1, который соответствует периоду графика, эта часть отображается синими стрелками, и тут все ок.
На второй части выбран период M30, и она отображается красными стрелками. Есть проблема не соответствия работы на новых данных. Посмотрел причину - в буферы поступают данные странным и непонятным образом. Подскажите, почему так?
// Test MAC.mq5 #property copyright "(c)2020-2024 Edgar Akhmadeev" #property link "https://www.mql5.com/en/users/dali" union bytes4 { uint v; uchar b[4]; }; union bytes6 { ulong v; uchar b[6]; }; #import "IPHlpAPI.dll" uint SendARP( uint DestIP, uint SrcIP, uchar& Mac[], uint& MacLen ); #import void OnStart() { bytes4 IP; IP.b[0] = 192; IP.b[1] = 168; IP.b[2] = 1; IP.b[3] = 2; bytes6 MAC; if (!GetMAC(IP.v, MAC)) { Print("!GetMAC()"); return; } Print(StringFormat("%X-%X-%X-%X-%X-%X", MAC.b[0], MAC.b[1], MAC.b[2], MAC.b[3], MAC.b[4], MAC.b[5])); } bool GetMAC(uint IP, bytes6& MAC) { MAC.v = 0; uchar mac[6]; uint len = 6; uint rc = SendARP(IP, 0, mac, len); if (rc != 0 || len != 6) { Print("!SendARP()"); return false; } ArrayCopy(MAC.b, mac); return true; }
Спасибо за уделённое время!
Запустил скрипт, результат такой
===
P.S. Сменил IP и заработало
==
Получается, что IP на разных машинах разный, и данный способ не особо надёжен?
Я завёл тему https://www.mql5.com/ru/forum/473904, вдруг кому-то пригодится. Обсуждать лучше там. Там и отвечу.