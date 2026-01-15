Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2451

Ivan Butko #: 

  {
    if (rates_total < 100)
      return(0);
    ArraySetAsSeries(time, true);
    ArraySetAsSeries(high, true);   
    ArraySetAsSeries(low, true);  
    ArraySetAsSeries(close, true); 
    ArraySetAsSeries(time, true); 
//---
   int bars,i,start=0;       
//--- initializing
   if (prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(ZigzagPeakBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(ZigzagBottomBuffer,0.0);
      //--- start calculation from bar number InpDepth
      start = rates_total;
      bars = rates_total - 1;
      }
      
      Print(iBarShift(_Symbol, PERIOD_CURRENT, time[bars], false));
      
      return(rates_total);
  }
 
Tretyakov Rostyslav #:

С первого раза заработало?

У меня терминал отсюда, с сайта, счет демо

 
Vitaly Muzichenko #:

Как программно получить MAC, и по нему делать идентификацию?

Я с виндой не дружу, а с программированием под неё - тем более. Навскидку: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/iphlpapi/nf-iphlpapi-getadaptersinfo

В своём скрипте я бы смотрел ip link

 
JRandomTrader #:

Я с виндой не дружу, а с программированием под неё - тем более. Навскидку: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/iphlpapi/nf-iphlpapi-getadaptersinfo

В своём скрипте я бы смотрел ip link

Спасибо, но Я также не осилю это перевести на mql :(

 
Vitaly Muzichenko #:

Спасибо, но Я также не осилю это перевести на mql :(

если уж обращаться к WinAPI, то сразу брать системный Guid, зачем мелочиться с MAC

как прочесть строку из реестра по фиксированному пути, через StackOverflow при помощи чат-гпт и такой-то матери, надеюсь разберётесь :-)

 
Valeriy Yastremskiy #:
Если минус один континью) 

Лучше return 0;

 
Ivan Butko #:

С первого раза заработало?

У меня терминал отсюда, с сайта, счет демо

Я поправил, если не заметили.
 
Tretyakov Rostyslav #:
Я поправил, если не заметили.

Увидел

Благодарю, всё заработало

 

Ещё такой вопрос:

Некоторые брокеры на МТ4 работают опционами. И в поле "КОмментарий" при открытии вручную позиции указывается число - время экспирации в минутах. По истечении времени открытая позиция закрывается. 

Я так понимаю брокер читает комментарий и сам закрывает, поскольку в языке нет такой функции. Поправьте, если не так, видел только время экспирации для отложенных ордеров. 


Как в коде реализовать это поле? То есть, как советником отправлять время экспирации по опционам

 
Ivan Butko #:

Ещё такой вопрос:

Некоторые брокеры на МТ4 работают опционами. И в поле "КОмментарий" при открытии вручную позиции указывается число - время экспирации в минутах. По истечении времени открытая позиция закрывается. 

Я так понимаю брокер читает комментарий и сам закрывает, поскольку в языке нет такой функции. Поправьте, если не так, видел только время экспирации для отложенных ордеров. 


Как в коде реализовать это поле? То есть, как советником отправлять время экспирации по опционам

не торгуй в голимых кухнях.

