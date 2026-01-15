Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2451
С первого раза заработало?
У меня терминал отсюда, с сайта, счет демо
Как программно получить MAC, и по нему делать идентификацию?
Я с виндой не дружу, а с программированием под неё - тем более. Навскидку: https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/api/iphlpapi/nf-iphlpapi-getadaptersinfo
В своём скрипте я бы смотрел ip link
Спасибо, но Я также не осилю это перевести на mql :(
если уж обращаться к WinAPI, то сразу брать системный Guid, зачем мелочиться с MAC
как прочесть строку из реестра по фиксированному пути, через StackOverflow при помощи чат-гпт и такой-то матери, надеюсь разберётесь :-)
Если минус один континью)
Лучше return 0;
С первого раза заработало?
У меня терминал отсюда, с сайта, счет демо
Я поправил, если не заметили.
Увидел
Благодарю, всё заработало
Ещё такой вопрос:
Некоторые брокеры на МТ4 работают опционами. И в поле "КОмментарий" при открытии вручную позиции указывается число - время экспирации в минутах. По истечении времени открытая позиция закрывается.
Я так понимаю брокер читает комментарий и сам закрывает, поскольку в языке нет такой функции. Поправьте, если не так, видел только время экспирации для отложенных ордеров.
Как в коде реализовать это поле? То есть, как советником отправлять время экспирации по опционам
не торгуй в голимых кухнях.