Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2457

Новый комментарий
 
Alexey Viktorov #:

Это бред какой-то. Откуда обработка события пришедшего ЧЕТЫРЕ секунды взад? В левой части время указано.


Потом, у нас видимо разные цели. Мне надо поймать новый бар на нескольких символах. Можно в OnTimer(), но не гарантировано, что это будет первый тик, или повышенная нагрузка для обработки. И цена в этом случае вообще не при делах.

надо же быть таким упрямым, в индикаторе печетесь лишний раз инициализацию сделать, которая в редких случаях, а тут на одно изменение цены может прийти несколько пустых событий, и каждое надо будет обработать как-то

все. умываю руки., не пробиваемый.

 
lynxntech #:

надо же быть таким упрямым, в индикаторе печетесь лишний раз инициализацию сделать, которая в редких случаях, а тут на одно изменение цены может прийти несколько пустых событий, и каждое надо будет обработать как-то

все. умываю руки., не пробиваемый.

У вас код кривой если вы не опубликовали его тут. Потому и обрабатывает событие пришедшее 4 секунды взад.

 
Alexey Viktorov #:

У вас код кривой если вы не опубликовали его тут. Потому и обрабатывает событие пришедшее 4 секунды взад.

да вы издеваетесь чтоли???? это с вашего журнала вырезка!

С меня хватит.

 
lynxntech #:

да вы издеваетесь чтоли???? это с вашего журнала вырезка!

С меня хватит.

Ну тады «ОЙ»…

Нет, не издеваюсь. Просто я смотрел первые сток 10-12 и не дальше. 

Что касается инициализации, так я говорю о целесообразности этого действа. Я тоже иногда инициализирую индикаторный буфер. А вот потом засомневался в необходимости, ведь при запуске полюбому цикл проходит по всем барам.

 
Alexey Viktorov #:

Ну тады «ОЙ»…

Нет, не издеваюсь. Просто я смотрел первые сток 10-12 и не дальше. 

Что касается инициализации, так я говорю о целесообразности этого действа. Я тоже иногда инициализирую индикаторный буфер. А вот потом засомневался в необходимости, ведь при запуске полюбому цикл проходит по всем барам.

А если нужно выводить стрелки?

Я всегда инициализирую буфера, любые, это 3 строчки кода.

 
Vitaly Muzichenko #:

А если нужно выводить стрелки?

Я всегда инициализирую буфера, любые, это 3 строчки кода.

Виталий, вы не очень внимательны.

при запуске полюбому цикл проходит по всем барам.

А когда обрабатывается только текущий бар ведь его просто заполняем пустым значением без инициализации всего буфера.

Я ведь не говорю, что это вредно… Всего лишь сомневаюсь в острой необходимости такой инициализации. 

 
Alexey Viktorov #:

Виталий, вы не очень внимательны.

А когда обрабатывается только текущий бар ведь его просто заполняем пустым значением без инициализации всего буфера.

Я ведь не говорю, что это вредно… Всего лишь сомневаюсь в острой необходимости такой инициализации. 

можно разобрать работу штатного NRTR там как раз в текущий бар одного из буфера пишется EMPTY_VALUE (не пустое значение!) и инициализация в заголовке EMPTY_VALUE

закомментировал все  EMPTY_VALUE, все равно работает


add

 а нет, вот и мусор есть, при смене периода, без инициализации в шапке

т.е. не заполняется буфер если в него ничего не писать, остается мусор. Избежать можно или инициализацией, или на текущем баре в ненужный буфер заполнять  EMPTY_VALUE на каждой итерации


 
lynxntech #:

можно разобрать работу штатного NRTR там как раз в текущий бар одного из буфера пишется EMPTY_VALUE (не пустое значение!) и инициализация в заголовке EMPTY_VALUE

Если взять два разных варианта и пытаться понять почему в одном варианте так, а в другом иначе, то очень скоро свихнёшся. У меня достаточно высоко развито логическое мышление. Я не делаю по каким то примерам просто так. Я всегда должен понимать почему так, а не иначе. Вот и этот вопрос обсуждаю именно в направлении, а почему так, а не иначе. На выбор два варианта. И меня интересует исключительно собственное мнение собеседника, а не ссылки на чужие работы или чужое абсолютно не обоснованное мнение.

И хотелось бы уточнить  EMPTY_VALUE это пустое или не пустое значение?

 
lynxntech #:


add

 а нет, вот и мусор есть, при смене периода, без инициализации в шапке

Если убрать инициализацию в шапке, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо добавить заполнение в цикле, ячейки пустым значением.

 
Alexey Viktorov #:
И хотелось бы уточнить  EMPTY_VALUE это пустое или не пустое значение?

MQL считает как пустое, хотя там  DBL_MAX

1...245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464...2693
Новый комментарий