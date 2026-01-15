Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2457
Это бред какой-то. Откуда обработка события пришедшего ЧЕТЫРЕ секунды взад? В левой части время указано.
Потом, у нас видимо разные цели. Мне надо поймать новый бар на нескольких символах. Можно в OnTimer(), но не гарантировано, что это будет первый тик, или повышенная нагрузка для обработки. И цена в этом случае вообще не при делах.
надо же быть таким упрямым, в индикаторе печетесь лишний раз инициализацию сделать, которая в редких случаях, а тут на одно изменение цены может прийти несколько пустых событий, и каждое надо будет обработать как-то
надо же быть таким упрямым, в индикаторе печетесь лишний раз инициализацию сделать, которая в редких случаях, а тут на одно изменение цены может прийти несколько пустых событий, и каждое надо будет обработать как-то
У вас код кривой если вы не опубликовали его тут. Потому и обрабатывает событие пришедшее 4 секунды взад.
да вы издеваетесь чтоли???? это с вашего журнала вырезка!
С меня хватит.
Ну тады «ОЙ»…
Нет, не издеваюсь. Просто я смотрел первые сток 10-12 и не дальше.
Что касается инициализации, так я говорю о целесообразности этого действа. Я тоже иногда инициализирую индикаторный буфер. А вот потом засомневался в необходимости, ведь при запуске полюбому цикл проходит по всем барам.
А если нужно выводить стрелки?
Я всегда инициализирую буфера, любые, это 3 строчки кода.
Виталий, вы не очень внимательны.
при запуске полюбому цикл проходит по всем барам.
А когда обрабатывается только текущий бар ведь его просто заполняем пустым значением без инициализации всего буфера.
Я ведь не говорю, что это вредно… Всего лишь сомневаюсь в острой необходимости такой инициализации.
можно разобрать работу штатного NRTR там как раз в текущий бар одного из буфера пишется EMPTY_VALUE (не пустое значение!) и инициализация в заголовке EMPTY_VALUE
закомментировал все EMPTY_VALUE, все равно работает
add
а нет, вот и мусор есть, при смене периода, без инициализации в шапке
т.е. не заполняется буфер если в него ничего не писать, остается мусор. Избежать можно или инициализацией, или на текущем баре в ненужный буфер заполнять EMPTY_VALUE на каждой итерации
Если взять два разных варианта и пытаться понять почему в одном варианте так, а в другом иначе, то очень скоро свихнёшся. У меня достаточно высоко развито логическое мышление. Я не делаю по каким то примерам просто так. Я всегда должен понимать почему так, а не иначе. Вот и этот вопрос обсуждаю именно в направлении, а почему так, а не иначе. На выбор два варианта. И меня интересует исключительно собственное мнение собеседника, а не ссылки на чужие работы или чужое абсолютно не обоснованное мнение.
И хотелось бы уточнить EMPTY_VALUE это пустое или не пустое значение?
а нет, вот и мусор есть, при смене периода, без инициализации в шапке
Если убрать инициализацию в шапке, то ОБЯЗАТЕЛЬНО надо добавить заполнение в цикле, ячейки пустым значением.
И хотелось бы уточнить EMPTY_VALUE это пустое или не пустое значение?
MQL считает как пустое, хотя там DBL_MAX