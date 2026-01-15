Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2460

Уверенность потому, что это всего лишь картинка. Хотите поставьте вот такую


Это что ещё за порнография от ИИ?

 
Kedrov #:

Хорошо, что есть такая уверенность.

Так в чем же проблема тогда?

Спасибо!

Я думаю у Вас проблема с большим количеством индикатор.

У берите половину индикаторов и перезагрузите терминал

 
Подскажите, пожалуйста, можно ли обойти ограничение Тестера МТ5 на количество знаком после запятой?

Например, обучить нейросеть MLP с архитектурой 10-10 тестер позволяет только с шагом 0.1

А хотелось хотя бы 0.01. Или ещё лучше - 0.001
 
Что это за ограничение, как оно проявляется?

Режим Математические вычисления не имеет ограничений на число комбинаций - переходите в него.
 
А там внизу терминал пишет 


Про математику не пробовал, гляну


UPD

Попробовал выбрать математические вычисления, всё равно это ограничение висит
 
А точно жизни хватит окончания дождаться процесса?

Разбивайте на части тогда диапазоны/задания.

 
Речь о другом

Пространство весов - бесконечное практически. Перебрать его всё — не хватит и миллиарда лет. 

Но захват вектора весов лучше всего у больших MLP. 

То есть, если взять MLP 3-3-3 (входы-1слой-2слой) и максимально возможным шагом тестера где-то 0.0000001 в такой схеме
и взять MLP 10-10 с максимально разрешённым шагом 0.01,

то вторая сеть буквально на первых секундах показывает сеты, к которым первая придёт ещё нескоро, либо не придёт в принципе из-за более низкой нелинейности, чем у второй. 


А если есть возможность увеличить шаг, то можно будет создать и сеть и 20-20, там ещё быстрее будет поиск сетов

 
Чем рандом весов хуже при таком подходе?

 
Тем, что ГА захватывает потенциальные сеты и развивает их быстрее у сетей с большой архитектурой, чем у сетей с малой, но который могут менять вес до тысячных долей. 

А рандом не позволяет развивать сет, у него нет для этого собственно соответсвующей логики и механизма, как у ГА

 
Ну, свой анализ можно сделать рандомных результатов после, допустим 100к оптимизаций, отобрать лучшие варианты и уже от корневого крутить веса дальше рандомно в определённых диапазонах.

