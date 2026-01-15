Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2460
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уверенность потому, что это всего лишь картинка. Хотите поставьте вот такую
Это что ещё за порнография от ИИ?
Хорошо, что есть такая уверенность.
Так в чем же проблема тогда?
Спасибо!
Я думаю у Вас проблема с большим количеством индикатор.
У берите половину индикаторов и перезагрузите терминал
Например, обучить нейросеть MLP с архитектурой 10-10 тестер позволяет только с шагом 0.1
А хотелось хотя бы 0.01. Или ещё лучше - 0.001
Подскажите, пожалуйста, можно ли обойти ограничение Тестера МТ5 на количество знаком после запятой?
Например, обучить нейросеть MLP с архитектурой 10-10 тестер позволяет только с шагом 0.1
А хотелось хотя бы 0.01. Или ещё лучше - 0.001
Что это за ограничение, как оно проявляется?Режим Математические вычисления не имеет ограничений на число комбинаций - переходите в него.
Что это за ограничение, как оно проявляется?Режим Математические вычисления не имеет ограничений на число комбинаций - переходите в него.
А там внизу терминал пишет
Про математику не пробовал, гляну
UPD
Попробовал выбрать математические вычисления, всё равно это ограничение висит
А там внизу терминал пишет
Про математику не пробовал, гляну
UPD
Попробовал выбрать математические вычисления, всё равно это ограничение висит
А точно жизни хватит окончания дождаться процесса?
Разбивайте на части тогда диапазоны/задания.
А точно жизни хватит окончания дождаться процесса?
Разбивайте на части тогда диапазоны/задания.
Речь о другом
Пространство весов - бесконечное практически. Перебрать его всё — не хватит и миллиарда лет.
Но захват вектора весов лучше всего у больших MLP.
То есть, если взять MLP 3-3-3 (входы-1слой-2слой) и максимально возможным шагом тестера где-то 0.0000001 в такой схеме
и взять MLP 10-10 с максимально разрешённым шагом 0.01,
то вторая сеть буквально на первых секундах показывает сеты, к которым первая придёт ещё нескоро, либо не придёт в принципе из-за более низкой нелинейности, чем у второй.
А если есть возможность увеличить шаг, то можно будет создать и сеть и 20-20, там ещё быстрее будет поиск сетов
Речь о другом
Пространство весов - бесконечное практически. Перебрать его всё не хватит и миллиард лет.
Но захват вектора весов лучше всего у больших MLP.
То есть, если взять MLP 3-3-3 (входы-1слой-2слой) и максимально возможным шагом тестера где-то 0.0000001 в такой схеме
и взять MLP 10-10 с максимально разрешённым шагом 0.01,
то вторая сеть буквально на первых секундах показывает сеты, к которым первая придёт ещё нескоро, либо не придёт в принципе из-за более низкой нелинейности, чем у второй.
А если есть возможность увеличить шаг, то можно будет создать и сеть и 20-20, там ещё быстрее будет поиск сетов
Чем рандом весов хуже при таком подходе?
Чем рандом весов хуже при таком подходе?
Тем, что ГА захватывает потенциальные сеты и развивает их быстрее у сетей с большой архитектурой, чем у сетей с малой, но который могут менять вес до тысячных долей.
А рандом не позволяет развивать сет, у него нет для этого собственно соответсвующей логики и механизма, как у ГА
Тем, что ГА захватывает потенциальные сеты и развивает их быстрее у сетей с большой архитектурой, чем у сетей с малой, но который могут менять вес до тысячных долей.
А рандом не позволяет развивать сет, у него нет для этого собственно соответсвующей логики и механизма, как у ГА
Ну, свой анализ можно сделать рандомных результатов после, допустим 100к оптимизаций, отобрать лучшие варианты и уже от корневого крутить веса дальше рандомно в определённых диапазонах.