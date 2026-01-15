Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2405

Мне тоже встречались, но не смог найти

https://www.mql5.com/ru/forum/2382

я на нем учился, свой не дам он под мою ТС нагорожен
Индикаторы: i-OrdersMQL5 - Хороший индюк.
то не хватает отображения цены позиции - именно от нее бы строить вектор к точке закрытия. Я не умею так испольется в MT4 для анализа - как его конвертировать
 
Немного не то, но СПАСИБО!

Я написал уже с учётом сеточного закрытия - один маркер на несколько закрытий, чтобы не нагромождать, но хотелось-бы увидеть другую реализацию.


 
Вопрос дня :)

Кто знает, где-то встречал в кодобазе вот такое, сейчас не нашёл


Это обычное МА, но размыленное. Показывает 1% куда может идти дальше и 1% наскалько далеко)

 
Вопрос был в индикаторе, который показывает прибыль/убыток по закрытым позициям.

 

Подскажите, пожалуйста.

Есть несколько прямоугольников, у каждого PRICE1 и PRICE2, как их все записать в один массив?

 
Подряд

 
Запишите данные в цикле в массив

struct sRect {
  datetime t1;
  double   p1;
  datetime t2;
  double   p2;
};
sRect Rect[];
--
  ArrayResize(Rect,count);
  for(int i = count; i >= 0; i--) {
    Rect[i].p1=price1;
    Rect[i].t1=time1;
    ...
 
Я Вас к сожалению не понял(

В два массива делаю так

      if(cnt_block!=ObjectsTotal(0,0,OBJ_RECTANGLE))
         cnt_block=ObjectsTotal(0,0,OBJ_RECTANGLE);

      ArrayResize(price1,cnt_block);
      ArrayResize(price2,cnt_block);
      for(int j=0; j<ObjectsTotal(); j++)
        {
         if(ObjectType(ObjectName(j))==OBJ_RECTANGLE)
           {
            for(int i=0;i<cnt_block;i++)
              {
               price1[i]=ObjectGetDouble(0,ObjectName(j),OBJPROP_PRICE1);
               price2[i]=ObjectGetDouble(0,ObjectName(j),OBJPROP_PRICE2);
              }
           }
        }

А как в один не могу понять.

 
Запишите данные в цикле в массив

Спасибо, но мне так не подходит.

В Вашем примере аналог двумерного, т.е. потом при обращении мне надо использовать

    Rect[i].p1 или Rect[i].р2

Мне нужен один одномерный массив 

Rect[i]
 
Спасибо, но мне так не подходит.

В Вашем примере аналог двумерного, т.е. потом при обращении мне надо использовать

Мне нужен один одномерный массив

Пишите в string через запятую. но потом придётся разбивать через StringSplit

А вообще, возможно Вы выбрали неверный путь, возможно стоит пересмотреть решение
