Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2405
Мне тоже встречались, но не смог найти
https://www.mql5.com/ru/forum/2382я на нем учился, свой не дам он под мою ТС нагорожен
Немного не то, но СПАСИБО!
Я написал уже с учётом сеточного закрытия - один маркер на несколько закрытий, чтобы не нагромождать, но хотелось-бы увидеть другую реализацию.
Вопрос дня :)
Кто знает, где-то встречал в кодобазе вот такое, сейчас не нашёл
Это обычное МА, но размыленное. Показывает 1% куда может идти дальше и 1% наскалько далеко)
Вопрос был в индикаторе, который показывает прибыль/убыток по закрытым позициям.
Подскажите, пожалуйста.
Есть несколько прямоугольников, у каждого PRICE1 и PRICE2, как их все записать в один массив?
Подскажите, пожалуйста.
Подряд
Подскажите, пожалуйста.
Запишите данные в цикле в массив
Подряд
Я Вас к сожалению не понял(
В два массива делаю так
А как в один не могу понять.
Запишите данные в цикле в массив
Спасибо, но мне так не подходит.
В Вашем примере аналог двумерного, т.е. потом при обращении мне надо использовать
Мне нужен один одномерный массив
Спасибо, но мне так не подходит.
Пишите в string через запятую. но потом придётся разбивать через StringSplitА вообще, возможно Вы выбрали неверный путь, возможно стоит пересмотреть решение