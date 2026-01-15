Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1199
Подскажите, пожалуйста, как запросить данные из Program.mqh?
есть такой кодкак запросить данные точек в советнике?
Всё, что нужно для получения объекта с любого графика это, имя объекта и идентификатор графика:
Таким образом, можно получить данные любого объекта из любой программы на MQL4.
Вы меня не поняли...
выше указанный код находится в файле Program.mqh =>OnTimerEvent
и значение точек периодически обновляются, а советнику надо получать эти значения.
Отсюда и вопрос: Как запросить данные из Program.mqh?
Никто не мешает объявить переменные,
в public области класса CProgram и без проблем обращаться к ним из эксперта.
Конечно, сразу я не понял, так как описание проблемы должно быть более полным. В идеале, желательно добавлять исходники.
А к советнику подключен файл Program.mqh?...
Если да, то никто не мешает объявить переменные,
в глобальной области класса CProgram и без проблем получить обращаться к ним из эксперта.
Отредактировал: https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1199#comment_17172497, поскольку Вы изначально меня запутали...
Никто не мешает объявить переменные,
в public области класса CProgram и без проблем получить обращаться к ним из эксперта.
Нужен исходник или код класса CProgram. Иначе, дела не будет...
Я имел в виду, сделать вот так:Троеточия, это то, чего я не знаю о Вашем классе :)
Спасибо!!! Все получилось.
Я по незнанию поставил
убрал нули и все получилось.
Большое спасибо.
Еще одно. Желательно сделать инициализацю:
Иначе, до тика таймера эксперт может получить случайные данные в переменных, если чтение производится в OnTick().