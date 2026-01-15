Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2410

Спасибо за ответы, но пока установка указанного никаких изменений не дала. 

В зависимостях:

Как и где посмотреть чтоб все нужное было?

При включении в тестере (так по инструкции), для создания автономных графиков, появляется окно

жму "да".

 
WinExec ? а что он пытается запустить ? может этой программы просто нет на компе и её надо поставить..

 
Aleksey Vyazmikin #:

Попробуйте в режиме OHLC. Если и там расхождение, то проверьте советник из поставки, если там расхождения нет, то ошибка у Вас в коде (весьма вероятно).

Добрый день!

Попробовал в режиме OHLC на EURUSDrtf таймфрейм M1 с одинаковыми исходными данными.

Каждая оптимизация продолжается около 3-х часов.

Привожу результаты. Расхождение имеется существенное. Не могу понять, какой случайный фактор к этому приводит.

Три серии оптимизаций с одинаковыми исходными данными в режиме "OHLC" 


На первом компьютере   Режим "OHLC"    Длительность серии 03:19 (в среднем период 00:15)


Период = 1 Оптимизация = 14681 Торговля по 2024.03.16 Прибыль суммарная: 361 (2.1%), недельная: 361

Период = 2 Оптимизация = 13334 Торговля по 2024.03.23 Прибыль суммарная: 814 (4.8%), недельная: 453

Период = 3 Оптимизация = 11497 Торговля по 2024.03.30 Прибыль суммарная: 1188 (7.0%), недельная: 374

Период = 4 Оптимизация = 10333 Торговля по 2024.04.06 Прибыль суммарная: 1188 (7.0%), недельная: 0

Период = 5 Оптимизация = 7014 Торговля по 2024.04.13 Прибыль суммарная: 1934 (11.4%), недельная: 746

Период = 6 Оптимизация = 7759 Торговля по 2024.04.20 Прибыль суммарная: 1934 (11.4%), недельная: 0

Период = 7 Оптимизация = 7759 Торговля по 2024.04.27 Прибыль суммарная: 2191 (12.9%), недельная: 257

Период = 8 Оптимизация = 9055 Торговля по 2024.05.04 Прибыль суммарная: 944 (5.6%), недельная: -1247

Период = 9 Оптимизация = 11673 Торговля по 2024.05.11 Прибыль суммарная: 803 (4.7%), недельная: -141

Период = 10 Оптимизация = 14388 Торговля по 2024.05.18 Прибыль суммарная: -1126 (-6.6%), недельная: -1929

Период = 11 Оптимизация = 11249 Торговля по 2024.05.25 Прибыль суммарная: -911 (-5.4%), недельная: 216

Период = 12 Оптимизация = 12859 Торговля по 2024.06.01 Прибыль суммарная: -719 (-4.2%), недельная: 191

Период = 13 Оптимизация = 11568 Торговля по 2024.06.08 Прибыль суммарная: 174 (1.0%), недельная: 893



На первом компьютере   Режим OHLC Длительность серии 03:03 (в среднем период 00:14)


Период = 1 Оптимизация = 13352 Торговля по 2024.03.16 Прибыль суммарная: 713 (4.2%), недельная: 713

Период = 2 Оптимизация = 14124 Торговля по 2024.03.23 Прибыль суммарная: 1551 (9.1%), недельная: 838

Период = 3 Оптимизация = 11964 Торговля по 2024.03.30 Прибыль суммарная: 1958 (11.5%), недельная: 407

Период = 4 Оптимизация = 9871 Торговля по 2024.04.06 Прибыль суммарная: 1861 (10.9%), недельная: -97

Период = 5 Оптимизация = 8659 Торговля по 2024.04.13 Прибыль суммарная: 2994 (17.6%), недельная: 1133

Период = 6 Оптимизация = 11022 Торговля по 2024.04.20 Прибыль суммарная: 2994 (17.6%), недельная: 0

Период = 7 Оптимизация = 10637 Торговля по 2024.04.27 Прибыль суммарная: 3183 (18.7%), недельная: 189

Период = 8 Оптимизация = 10831 Торговля по 2024.05.04 Прибыль суммарная: 2387 (14.0%), недельная: -796

Период = 9 Оптимизация = 11642 Торговля по 2024.05.11 Прибыль суммарная: 2548 (15.0%), недельная: 161

Период = 10 Оптимизация = 14183 Торговля по 2024.05.18 Прибыль суммарная: 603 (3.5%), недельная: -1945

Период = 11 Оптимизация = 11013 Торговля по 2024.05.25 Прибыль суммарная: 810 (4.8%), недельная: 207

Период = 12 Оптимизация = 7601 Торговля по 2024.06.01 Прибыль суммарная: 774 (4.6%), недельная: -35

Период = 13 Оптимизация = 6340 Торговля по 2024.06.08 Прибыль суммарная: 972 (5.7%), недельная: 198



На втором компьютере   Режим "OHLC" Длительность серии 01:46 (в среднем период 00:08):


Период = 1 Оптимизация = 14652 Торговля по 2024.03.16 Прибыль суммарная: 649 (3.8%), недельная: 649

Период = 2 Оптимизация = 13365 Торговля по 2024.03.23 Прибыль суммарная: 1274 (7.5%), недельная: 625

Период = 3 Оптимизация = 12646 Торговля по 2024.03.30 Прибыль суммарная: 1472 (8.7%), недельная: 198

Период = 4 Оптимизация = 10245 Торговля по 2024.04.06 Прибыль суммарная: 1626 (9.6%), недельная: 154

Период = 5 Оптимизация = 1756 Торговля по 2024.04.13 Прибыль суммарная: 2715 (16.0%), недельная: 1089

Период = 6 Оптимизация = 1756 Торговля по 2024.04.20 Прибыль суммарная: 2715 (16.0%), недельная: 0

Период = 7 Оптимизация = 1756 Торговля по 2024.04.27 Прибыль суммарная: 2715 (16.0%), недельная: 0

Период = 8 Оптимизация = 1756 Торговля по 2024.05.04 Прибыль суммарная: 2715 (16.0%), недельная: 0

Период = 9 Оптимизация = 2662 Торговля по 2024.05.11 Прибыль суммарная: 3021 (17.8%), недельная: 306

Период = 10 Оптимизация = 3370 Торговля по 2024.05.18 Прибыль суммарная: 2202 (13.0%), недельная: -818

Период = 11 Оптимизация = 1069 Торговля по 2024.05.25 Прибыль суммарная: 2677 (15.7%), недельная: 475

Период = 12 Оптимизация = 1005 Торговля по 2024.06.01 Прибыль суммарная: 2125 (12.5%), недельная: -552

Период = 13 Оптимизация = 343 Торговля по 2024.06.08 Прибыль суммарная: 2251 (13.2%), недельная: 125 

 
klycko #:

Добрый день!

Попробовал в режиме OHLC на EURUSDrtf таймфрейм M1 с одинаковыми исходными данными.

Попробуйте ещё тестировать с включенной галочкой "прибыль в пипсах для ускорения расчетов".

У вас депозит в рублях?

 
Andrei Sokolov #:

Maxim KuznetsovAleksey VyazmikinAleksey Vyazmikin

При включении в тестере (так по инструкции), для создания автономных графиков, появляется окно

жму "да".

Попробуйте сделать так


 
Maxim Kuznetsov #:

WinExec ? а что он пытается запустить ? может этой программы просто нет на компе и её надо поставить..

я посмотрел, подчеркнутые файлы на пк есть.

 
Andrei Sokolov #:

я посмотрел, подчеркнутые файлы на пк есть.

AFTEST_SL.ps1 оно что делает и откуда взялось ? "руками" запускается ?

он часом не советником генерируется ?

----

исполняемые внешние скрипты в каталоге files - это сильная заявка на успех :-)

 
Aleksey Vyazmikin #:
Попробуйте ещё тестировать с включенной галочкой "прибыль в пипсах для ускорения расчетов".

У вас депозит в рублях?

Эта галочка всегда включена. Депозит в долларах.

Оптимизация на исторических данных, продолжается около 3 часов.

Не могу понять, какой случайный фактор приводит к неповторяемости на одинаковых исходных данных.

 
klycko #:
Не могу понять, какой случайный фактор приводит к неповторяемости на одинаковых исходных данных.

Запустите пару одиночных проходов и сохраните отчет со сделками - сравните два отчёта - по одинаковой  цене ли происходит открытие/закрытие позиции?

Если всё разное - нужно смотреть код, если писали не Вы, то возможно используется генератор случайных чисел для каких либо целей.

P.S. Оптимизация не генетическая случайно?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Запустите пару одиночных проходов и сохраните отчет со сделками - сравните два отчёта - по одинаковой  цене ли происходит открытие/закрытие позиции?

Если всё разное - нужно смотреть код, если писали не Вы, то возможно используется генератор случайных чисел для каких либо целей.

P.S. Оптимизация не генетическая случайно?

Попробую это сделать.

Начальная  оптимизация генетическая.

