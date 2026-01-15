Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2410
Спасибо за ответы, но пока установка указанного никаких изменений не дала.
В зависимостях:
Как и где посмотреть чтоб все нужное было?
При включении в тестере (так по инструкции), для создания автономных графиков, появляется окно
жму "да".
WinExec ? а что он пытается запустить ? может этой программы просто нет на компе и её надо поставить..
Попробуйте в режиме OHLC. Если и там расхождение, то проверьте советник из поставки, если там расхождения нет, то ошибка у Вас в коде (весьма вероятно).
Добрый день!
Попробовал в режиме OHLC на EURUSDrtf таймфрейм M1 с одинаковыми исходными данными.
Каждая оптимизация продолжается около 3-х часов.
Привожу результаты. Расхождение имеется существенное. Не могу понять, какой случайный фактор к этому приводит.
Три серии оптимизаций с одинаковыми исходными данными в режиме "OHLC"
На первом компьютере Режим "OHLC" Длительность серии 03:19 (в среднем период 00:15)
Период = 1 Оптимизация = 14681 Торговля по 2024.03.16 Прибыль суммарная: 361 (2.1%), недельная: 361
Период = 2 Оптимизация = 13334 Торговля по 2024.03.23 Прибыль суммарная: 814 (4.8%), недельная: 453
Период = 3 Оптимизация = 11497 Торговля по 2024.03.30 Прибыль суммарная: 1188 (7.0%), недельная: 374
Период = 4 Оптимизация = 10333 Торговля по 2024.04.06 Прибыль суммарная: 1188 (7.0%), недельная: 0
Период = 5 Оптимизация = 7014 Торговля по 2024.04.13 Прибыль суммарная: 1934 (11.4%), недельная: 746
Период = 6 Оптимизация = 7759 Торговля по 2024.04.20 Прибыль суммарная: 1934 (11.4%), недельная: 0
Период = 7 Оптимизация = 7759 Торговля по 2024.04.27 Прибыль суммарная: 2191 (12.9%), недельная: 257
Период = 8 Оптимизация = 9055 Торговля по 2024.05.04 Прибыль суммарная: 944 (5.6%), недельная: -1247
Период = 9 Оптимизация = 11673 Торговля по 2024.05.11 Прибыль суммарная: 803 (4.7%), недельная: -141
Период = 10 Оптимизация = 14388 Торговля по 2024.05.18 Прибыль суммарная: -1126 (-6.6%), недельная: -1929
Период = 11 Оптимизация = 11249 Торговля по 2024.05.25 Прибыль суммарная: -911 (-5.4%), недельная: 216
Период = 12 Оптимизация = 12859 Торговля по 2024.06.01 Прибыль суммарная: -719 (-4.2%), недельная: 191
Период = 13 Оптимизация = 11568 Торговля по 2024.06.08 Прибыль суммарная: 174 (1.0%), недельная: 893
На первом компьютере Режим OHLC Длительность серии 03:03 (в среднем период 00:14)
Период = 1 Оптимизация = 13352 Торговля по 2024.03.16 Прибыль суммарная: 713 (4.2%), недельная: 713
Период = 2 Оптимизация = 14124 Торговля по 2024.03.23 Прибыль суммарная: 1551 (9.1%), недельная: 838
Период = 3 Оптимизация = 11964 Торговля по 2024.03.30 Прибыль суммарная: 1958 (11.5%), недельная: 407
Период = 4 Оптимизация = 9871 Торговля по 2024.04.06 Прибыль суммарная: 1861 (10.9%), недельная: -97
Период = 5 Оптимизация = 8659 Торговля по 2024.04.13 Прибыль суммарная: 2994 (17.6%), недельная: 1133
Период = 6 Оптимизация = 11022 Торговля по 2024.04.20 Прибыль суммарная: 2994 (17.6%), недельная: 0
Период = 7 Оптимизация = 10637 Торговля по 2024.04.27 Прибыль суммарная: 3183 (18.7%), недельная: 189
Период = 8 Оптимизация = 10831 Торговля по 2024.05.04 Прибыль суммарная: 2387 (14.0%), недельная: -796
Период = 9 Оптимизация = 11642 Торговля по 2024.05.11 Прибыль суммарная: 2548 (15.0%), недельная: 161
Период = 10 Оптимизация = 14183 Торговля по 2024.05.18 Прибыль суммарная: 603 (3.5%), недельная: -1945
Период = 11 Оптимизация = 11013 Торговля по 2024.05.25 Прибыль суммарная: 810 (4.8%), недельная: 207
Период = 12 Оптимизация = 7601 Торговля по 2024.06.01 Прибыль суммарная: 774 (4.6%), недельная: -35
Период = 13 Оптимизация = 6340 Торговля по 2024.06.08 Прибыль суммарная: 972 (5.7%), недельная: 198
На втором компьютере Режим "OHLC" Длительность серии 01:46 (в среднем период 00:08):
Период = 1 Оптимизация = 14652 Торговля по 2024.03.16 Прибыль суммарная: 649 (3.8%), недельная: 649
Период = 2 Оптимизация = 13365 Торговля по 2024.03.23 Прибыль суммарная: 1274 (7.5%), недельная: 625
Период = 3 Оптимизация = 12646 Торговля по 2024.03.30 Прибыль суммарная: 1472 (8.7%), недельная: 198
Период = 4 Оптимизация = 10245 Торговля по 2024.04.06 Прибыль суммарная: 1626 (9.6%), недельная: 154
Период = 5 Оптимизация = 1756 Торговля по 2024.04.13 Прибыль суммарная: 2715 (16.0%), недельная: 1089
Период = 6 Оптимизация = 1756 Торговля по 2024.04.20 Прибыль суммарная: 2715 (16.0%), недельная: 0
Период = 7 Оптимизация = 1756 Торговля по 2024.04.27 Прибыль суммарная: 2715 (16.0%), недельная: 0
Период = 8 Оптимизация = 1756 Торговля по 2024.05.04 Прибыль суммарная: 2715 (16.0%), недельная: 0
Период = 9 Оптимизация = 2662 Торговля по 2024.05.11 Прибыль суммарная: 3021 (17.8%), недельная: 306
Период = 10 Оптимизация = 3370 Торговля по 2024.05.18 Прибыль суммарная: 2202 (13.0%), недельная: -818
Период = 11 Оптимизация = 1069 Торговля по 2024.05.25 Прибыль суммарная: 2677 (15.7%), недельная: 475
Период = 12 Оптимизация = 1005 Торговля по 2024.06.01 Прибыль суммарная: 2125 (12.5%), недельная: -552
Период = 13 Оптимизация = 343 Торговля по 2024.06.08 Прибыль суммарная: 2251 (13.2%), недельная: 125
У вас депозит в рублях?
Попробуйте сделать так
WinExec ? а что он пытается запустить ? может этой программы просто нет на компе и её надо поставить..
я посмотрел, подчеркнутые файлы на пк есть.
AFTEST_SL.ps1 оно что делает и откуда взялось ? "руками" запускается ?
он часом не советником генерируется ?
----
исполняемые внешние скрипты в каталоге files - это сильная заявка на успех :-)
Попробуйте ещё тестировать с включенной галочкой "прибыль в пипсах для ускорения расчетов".
У вас депозит в рублях?
Эта галочка всегда включена. Депозит в долларах.
Оптимизация на исторических данных, продолжается около 3 часов.
Не могу понять, какой случайный фактор приводит к неповторяемости на одинаковых исходных данных.
Запустите пару одиночных проходов и сохраните отчет со сделками - сравните два отчёта - по одинаковой цене ли происходит открытие/закрытие позиции?
Если всё разное - нужно смотреть код, если писали не Вы, то возможно используется генератор случайных чисел для каких либо целей.
P.S. Оптимизация не генетическая случайно?
Попробую это сделать.
Начальная оптимизация генетическая.