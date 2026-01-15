Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2401
Но на более малом тф в это время то-же есть цены открытия. Я бы еще понял если бы не работало когда наоборот, но когда наоборот работает.
Промежуточные бары - это будут тики, а их нет по условиям настройки оптимизатора. Просто выбирайте подходящий Вам режим, согласно задумкам разработчиков :)
Как найти угол между ценой N назад и текущей ценой?
https://www.mql5.com/ru/forum/49141/page4
никак. углов нет
Благодарю
Без масштабирования Вас результат наверное не устроит.
Сам недавно с этим боролся.
Уважаемые Гуру-программирования в MQL! Помогите разобраться, в чем моя ошибка!
Выше приведен код выдуманного индикатора. Сам код вроде бы работает, но при добавлении на данный индикатор скользящей средней в терминале МТ5 - MA кажет совершенно не понятные значения.
При изменении в нижеследующем вычислении оператора с "/" на " * " , или " + " , или " - " - все работает.
Кто подскажет в чем причина ?