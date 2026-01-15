Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2401

Andrei Sokolov:

Но на более малом тф в это время то-же есть цены открытия. Я бы еще понял если бы не работало когда наоборот, но когда наоборот работает.

Промежуточные бары - это будут тики, а их нет по условиям настройки оптимизатора. Просто выбирайте подходящий Вам режим, согласно задумкам разработчиков :)

 
Как найти угол между ценой N назад и текущей ценой? 
 
Ivan Butko:
Ivan Butko:
никак. углов нет

 
Ivan Butko:
atan(текущая цена - N_цена) / N_баров)*180/M_PI
 
Tretyakov Rostyslav:


Благодарю
 
Ivan Butko:
Благодарю

Без масштабирования Вас результат наверное не устроит.

Сам недавно с этим боролся.

 
Tretyakov Rostyslav:

Мне главное уложить получаемые числа в живенький диапазон, чтобы скормить нейросети
  
#property indicator_buffers 1  // кол-во буферов
#property indicator_plots   1  // кол-во графических серий
#property indicator_label1  "iMDMS-6" //метка индикатора
#property indicator_type1   DRAW_LINE // Вид графического построения
#property indicator_color1  clrChocolate // цвета для графического построения
#property indicator_style1  STYLE_SOLID //стиль линии отрисовки
#property indicator_width1  2 //толщина отрисовки
#property indicator_level1        0

input int                 iPeriod     = 10;

double  cBufferCandleUp[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {

   SetIndexBuffer(0, cBufferCandleUp, INDICATOR_DATA);

   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,iPeriod);

   ArraySetAsSeries(cBufferCandleUp, false);

   ArrayInitialize(cBufferCandleUp, 0);

   ResetLastError();

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }



//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[]
               )
  {

   for(int i=rates_total-1; i>iPeriod; i--)
     {
      double calc = 0;

      for(int j = 0; j<=iPeriod; j++)
         calc += (close[i]-open[i])/(close[i-iPeriod]-open[i-iPeriod]);
      //---
      cBufferCandleUp[i] = calc/iPeriod*10000;
     }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

Уважаемые Гуру-программирования в MQL! Помогите разобраться, в чем моя ошибка!

Выше приведен код выдуманного индикатора. Сам код вроде бы работает, но при добавлении на данный индикатор скользящей средней в терминале МТ5 - MA кажет совершенно не понятные значения.


 

При изменении в нижеследующем вычислении оператора  с "/" на " * " ,  или " + " ,    или " - "  - все работает.

  

calc += (close[i]-open[i])/(close[i-iPeriod]-open[i-iPeriod]);

 Кто подскажет в чем причина ?

