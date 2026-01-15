Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2404

Новый комментарий
 
законопослушный гражданин #:

здравствуйте всем!

нашел индикатор, строит свечи старшего ТФ на младшем ТФ. Классный индикатор, однако хотелось бы ограничить количество свеч (например за последние 24 часа), а то слишком забивает и график и память.

чем решить проблему?

В Ваш индикатор я ввёл параметр DeepDraw - глубина отрисовки.

Файлы:
CustomCandle_Shift.mq4  21 kb
 
С массивами разобрался - там реально были индексы. Но всё же как задать уровни - не получается ни чего? Объект канал Фибоначчи создаётся, но со стандартными 100, 161,8 и так далее уровнями. Странно. Как уровни задавать? Мне нужны 33 и 66%
 
Vitaly Murlenko #:
С массивами разобрался - там реально были индексы. Но всё же как задать уровни - не получается ни чего? Объект канал Фибоначчи создаётся, но со стандартными 100, 161,8 и так далее уровнями. Странно. Как уровни задавать? Мне нужны 33 и 66%
Посчитать их.
 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы один из трех стохастиков Stochastic3_v2 https://www.mql5.com/ru/code/9352 показывал период графика H5, который есть в автономных файлах (преобразованном Period_converter)?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Stochastic3_v2.mq4 |
//|                               Copyright © 2009, Vladimir Hlystov |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, Vladimir Hlystov"
#property link      "cmillion@narod.ru"
//+------------------------------------------------------------------+
extern bool AlertON = false;
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
#property indicator_level1    20
#property indicator_level3    50
#property indicator_level2    80
#property indicator_levelcolor    Silver
#property indicator_levelwidth    0
#property indicator_levelstyle    2
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Maroon
#property indicator_style1 2
#property indicator_color2 DarkGreen
#property indicator_style2 2
#property indicator_color3 Navy
#property indicator_style3 2
#property indicator_color4 Orange
#property indicator_width4 2
#property indicator_color5 Green
#property indicator_width5 2
#property indicator_color6 Red
#property indicator_width6 2
//---- buffers
double SignalBuffer[];
double BUFFER_1[];
double BUFFER_2[];
double BUFFER_3[];
double GREEN[];
double RED[];
   int per1;
   int per2;
   int per3;
   int n=3;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   ObjectCreate("on", OBJ_LABEL, 1, 0, 0);// Создание объ.
   ObjectSet("on", OBJPROP_CORNER, 0);
   ObjectSet("on", OBJPROP_XDISTANCE, 10);
   ObjectSet("on", OBJPROP_YDISTANCE, 15);
   if (AlertON)ObjectSetText("on","Alert ON",8,"Arial",Blue);
   else ObjectSetText("on","Alert OFF",8,"Arial",Red);
//---- indicator lines
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0, BUFFER_1);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(1, BUFFER_2);
   SetIndexStyle(2,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(2, BUFFER_3);
   SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(3, SignalBuffer);
   SetIndexStyle(4,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(4, GREEN);
   SetIndexStyle(5,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(5, RED);
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
   per1=Period();
   per2 = next_period(per1+1);
   if (per2==0) n=1;
   per3 = next_period(per2+1);
   if (per3==0&&per2!=0) n=2;
   SetIndexLabel(0, string_пер(per1));
   SetIndexLabel(1, string_пер(per2));
   SetIndexLabel(2, string_пер(per3));
   SetIndexLabel(3, "Average");
   IndicatorShortName("Stochastic 3("+string_пер(per1)+""+string_пер(per2)+""+string_пер(per3)+")");
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Stochastic oscillator                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   int limit=Bars-counted_bars;
   for(int i=0; i<limit; i++)
   {
      BUFFER_1[i]  = iStochastic(NULL,per1    ,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,iBarShift(NULL,per1    ,Time[i],false));
      if (n>1) BUFFER_2[i]  = iStochastic(NULL,per2    ,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,iBarShift(NULL,per2    ,Time[i],false));
      if (n>2) BUFFER_3[i] = iStochastic(NULL,per3   ,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,iBarShift(NULL,per3   ,Time[i],false));
      if (n==3) SignalBuffer[i]  = (BUFFER_1[i]+BUFFER_2[i]+BUFFER_3[i])/n;
      if (n==2) SignalBuffer[i]  = (BUFFER_1[i]+BUFFER_2[i])/n;
      if (n==1) SignalBuffer[i]  = BUFFER_1[i];
      if (SignalBuffer[i]>80) {GREEN[i]=SignalBuffer[i];if (AlertON&&i<2) Alert(Symbol()+" Stochastic 3 = "+DoubleToStr(SignalBuffer[i],2));}
      if (SignalBuffer[i]<20) {RED  [i]=SignalBuffer[i];if (AlertON&&i<2) Alert(Symbol()+" Stochastic 3 = "+DoubleToStr(SignalBuffer[i],2));}
      
   }
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int next_period(int per)
{
   if (per > 43200)  return(0);
   if (per > 10080)  return(43200);
   if (per > 1440)   return(10080);
   if (per > 240)    return(1440);
   if (per > 60)     return(240);
   if (per > 30)     return(60);
   if (per > 15)     return(30);
   if (per > 5)      return(15);
   if (per > 1)      return(5);   
}
//+------------------------------------------------------------------+
string string_пер(int per)
{
   if (per == 1)     return(" M1  ");
   if (per == 5)     return(" M5  ");
   if (per == 15)    return(" M15 ");
   if (per == 30)    return(" M30 ");
   if (per == 60)    return(" H1  ");
   if (per == 240)   return(" H4  ");
   if (per == 1440)  return(" D1  ");
   if (per == 10080) return(" W1  ");
   if (per == 43200) return(" MN1 ");
return("ошибка периода");
}
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
   ObjectDelete("on");
}
//+------------------------------------------------------------------+
Периоды графиков - Константы графиков - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL4
Периоды графиков - Константы графиков - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Периоды графиков - Константы графиков - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL4
 

Привет. Есть идея торговли, хочу заказать советника по своей идеи, конечно же не бесплатно. Если исполнитель сделает советника по моей стратегии, я его оплачу, могу ли я этот советник выставить на продажу на маркете?

За ранее Спасибо.

 
Dmitry Ivanov #:

Привет. Есть идея торговли, хочу заказать советника по своей идеи, конечно же не бесплатно. Если исполнитель сделает советника по моей стратегии, я его оплачу, могу ли я этот советник выставить на продажу на маркете?

За ранее Спасибо.

Можете. В ТЗ сразу пропишите, что советник должен проходить проверку на маркете на предмет ошибок и готовности к публикации.

 
Dmitry Ivanov #:

Привет. Есть идея торговли, хочу заказать советника по своей идеи, конечно же не бесплатно. Если исполнитель сделает советника по моей стратегии, я его оплачу, могу ли я этот советник выставить на продажу на маркете?

За ранее Спасибо.

За какое ранее спасибо???

 

Вопрос дня :)

Кто знает, где-то встречал в кодобазе вот такое, сейчас не нашёл


 
Vitaly Muzichenko #:

Вопрос дня :)

Кто знает, где-то встречал в кодобазе вот такое, сейчас не нашёл


нужен именно этот?,  надо же впереди графика рисовать прибыль, хотя-бы сзади, а обычно сверху

подобные встречались

 
lynxntech #:

нужен именно этот?,  надо же впереди графика рисовать прибыль, хотя-бы сзади, а обычно сверху

подобные встречались

Мне тоже встречались, но не смог найти

1...239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411...2693
Новый комментарий