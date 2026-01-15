Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2404
здравствуйте всем!
нашел индикатор, строит свечи старшего ТФ на младшем ТФ. Классный индикатор, однако хотелось бы ограничить количество свеч (например за последние 24 часа), а то слишком забивает и график и память.
чем решить проблему?
В Ваш индикатор я ввёл параметр DeepDraw - глубина отрисовки.
С массивами разобрался - там реально были индексы. Но всё же как задать уровни - не получается ни чего? Объект канал Фибоначчи создаётся, но со стандартными 100, 161,8 и так далее уровнями. Странно. Как уровни задавать? Мне нужны 33 и 66%
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы один из трех стохастиков Stochastic3_v2 https://www.mql5.com/ru/code/9352 показывал период графика H5, который есть в автономных файлах (преобразованном Period_converter)?
Привет. Есть идея торговли, хочу заказать советника по своей идеи, конечно же не бесплатно. Если исполнитель сделает советника по моей стратегии, я его оплачу, могу ли я этот советник выставить на продажу на маркете?
Можете. В ТЗ сразу пропишите, что советник должен проходить проверку на маркете на предмет ошибок и готовности к публикации.
За какое ранее спасибо???
Вопрос дня :)
Кто знает, где-то встречал в кодобазе вот такое, сейчас не нашёл
нужен именно этот?, надо же впереди графика рисовать прибыль, хотя-бы сзади, а обычно сверху
подобные встречались
Мне тоже встречались, но не смог найти