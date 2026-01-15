Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2399
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде отличаются.
от 1,570796.... Впрочем, я не в теме, просто подставил. "попробовал".
Спасибо.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при наведении перекрестия на трендовую линию на данной свече, отображалась цена в окне данных или может есть такой индикатор?
О! Живая ветка для новичков!
Всем новичкам привет! И особый привет всем настоящим программерам, которые здесь отвечают! Ибо только тот программер считается настоящим, которому не влом поделиться своими обширными знаниями!
В общем, подправьте плиз код... Поиск экстремумов по Close...Здесь возвращается и печатается только последнее значение экстремума в RezForExUpClose почему-то? А нужно, чтобы все найденные экстремумы возвращались, печатались... Кто подскажет!?
О! Живая ветка для новичков!
Всем новичкам привет! И особый привет всем настоящим программерам, которые здесь отвечают! Ибо только тот программер считается настоящим, которому не влом поделиться своими обширными знаниями!
В общем, подправьте плиз код... Поиск экстремумов по Close...Здесь возвращается и печатается только последнее значение экстремума в RezForExUpClose почему-то? А нужно, чтобы все найденные экстремумы возвращались, печатались... Кто подскажет!?
Посмотрите код индикатора Fractals. И на его основе сделайте свой индикатор.
Посмотрите код индикатора Fractals. И на его основе сделайте свой индикатор.
Дык, хочется сделать самому! ...Тем более, что классический Fractals только через 2 бара слева, справа находит экстремум, а мне нужно через один. Короче, лучше самому написать и одновременно понять , чем исправлять что-то методом тыка без особого понимания ...
Кто подскажет!?
Всем доброго времени суток! Вопрос по тестеру МТ4.
Мне нужно сохранить в файл время открытия каждого ордера в формате ГОД,МЕСЯЦ,ДЕНЬ,ЧАС,МИНУТА(в любой последовательности).
Программа вместо даты в файл выводит числа. В меню ЕКСЕЛЬ я выбираю эту команду
Вместо чисел появляются ДАТЫ + ВРЕМЯ , но они некорректно отображают время открытия ордеров(внизу) Я менял тип массива с int на string, но результат был таким же.
Подскажите пожалуйста, что я делаю неправильно. Спасибо.
Ss[a][0
Массив типа int, а сохраняете значения типа string - так нельзя.Можете преобразовывать время в string в момент сохранения в файл.