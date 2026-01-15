Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2411
я посмотрел, подчеркнутые файлы на пк есть.
Вы это сделали?
сейчас сделал чтоб уведомлений не было, ничего не изменилось
Если это только в Windows 11, то возможно используемые DLL отличаются от Windows 10
На многих других пк с 11 все работает
WinExec ? а что он пытается запустить ? может этой программы просто нет на компе и её надо поставить..
Написано что это сценарий windows power shell, по дефолту открывается блокнотом, там вот что:
копирование истории котировок в каталог доступный роботу на чтение, как понимаю ..
так у вас похоже робот "подглядывает в будущее" :-)
нет, он должен создавать свои автономные графики для эмуляции торговли на истории, но они не создаются. Подскажите, почему?
нет, он должен создавать свои автономные графики для эмуляции торговли на истории, но они не создаются. Подскажите, почему?
А в терминале есть какие-то ошибки/сообщения?
нет