я посмотрел, подчеркнутые файлы на пк есть.

сейчас сделал чтоб уведомлений не было, ничего не изменилось

 
Если это только в Windows 11, то возможно используемые DLL отличаются от Windows 10

 
На многих других пк с 11 все работает

 
WinExec ? а что он пытается запустить ? может этой программы просто нет на компе и её надо поставить..

Написано что это сценарий windows power shell, по дефолту открывается блокнотом, там вот что:


 
копирование истории котировок в каталог доступный роботу на чтение, как понимаю ..

так у вас похоже робот "подглядывает в будущее" :-)

 
нет, он должен создавать свои автономные графики для эмуляции торговли на истории, но они не создаются. Подскажите, почему?

 
похоже робот "подглядывает в будущее" :-)
Точно!!!
 
нет, он должен создавать свои автономные графики для эмуляции торговли на истории, но они не создаются. Подскажите, почему?

А в терминале есть какие-то ошибки/сообщения?
 
нет

