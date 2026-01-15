Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2409
Попробуйте в режиме OHLC. Если и там расхождение, то проверьте советник из поставки, если там расхождения нет, то ошибка у Вас в коде (весьма вероятно).
Спасибо за совет, попробую и в этом режиме.
А все же, не используется ли при генерации тиков генератор случайных чисел?
В режиме "каждый тик на основе реального" генерации нет. Я в тиках вообще не тестирую... однако, память подсказывает, что если валюта депозита не та, за которую покупается валюта в котировке, допустим рубль, то будет происходить конвертация по последнему курсу, что так же повлияет на результат. Попробуйте ещё тестировать с включенной галочкой "прибыль в пипсах для ускорения расчетов".
Возможно, робот использует некую библиотеку, которая ставится в пакетах фреймворк - обычно есть, но на том компьютере нет - проверьте установку.
"Приложения и возможности" в десятке.
там виндоус 11
Вы про длл винды или отдельную для робота? С этим роботом в комплекте длл не идет, хотя по его инструкции разрешение для длл должно быть включено.
типичная процедура для роботов использующих сторонние DLL (и вообще для свежепоставленного windows):
как правило разработчик подразумевает что системные и частоупотребимые библиотеки есть в наличии, но это не так :-)
Попробуйте установить то, что предложил Максим.
Подскажите, пожалста.
Есть робот который при включении его тестере должен создавать свой автономный график. Обычно работает нормально, но на одном из пк при его включении мелькает окно windows power shell и график не создается.
В чем может быть проблема и как исправить?
проверить какие dll использует советник