Aleksey Vyazmikin #:

Попробуйте в режиме OHLC. Если и там расхождение, то проверьте советник из поставки, если там расхождения нет, то ошибка у Вас в коде (весьма вероятно).

Спасибо за совет, попробую и в этом режиме. 

А все же, не используется ли при генерации тиков генератор случайных чисел?

 
klycko #:

В режиме "каждый тик на основе реального" генерации нет. Я в тиках вообще не тестирую... однако, память подсказывает, что если валюта депозита не та, за которую покупается валюта в котировке, допустим рубль, то будет происходить конвертация по последнему курсу, что так же повлияет на результат. Попробуйте ещё тестировать с включенной галочкой "прибыль в пипсах для ускорения расчетов".

 
Aleksey Vyazmikin #:

Возможно, робот использует некую библиотеку, которая ставится в пакетах фреймворк - обычно есть, но на том компьютере нет - проверьте установку.

А как проверить?

 
Andrei Sokolov #:

"Приложения и возможности" в десятке.

 
Aleksey Vyazmikin #:

там виндоус 11

 
Andrei Sokolov #:

Думаю, поисковик поможет. Ну, или у разработчика сразу спросите, что там за dll.

Может как раз другие машины не на 11 виндовс?
 
Aleksey Vyazmikin #:

Я знаю что на других пк с 11 это работает.

Связи с разработчиком пока нет.

А что в поисковике искать?

 
Andrei Sokolov #:

Вы про длл винды или отдельную для робота? С этим роботом в комплекте длл не идет, хотя по его инструкции разрешение для длл должно быть включено.

типичная процедура для роботов использующих сторонние DLL (и вообще для свежепоставленного windows):

как правило разработчик подразумевает что системные и частоупотребимые библиотеки есть в наличии, но это не так :-)

 
Andrei Sokolov #:

Попробуйте установить то, что предложил Максим.

 
Andrei Sokolov #:

Подскажите, пожалста. 

Есть робот который при включении его тестере должен создавать свой автономный график. Обычно работает нормально, но на одном из пк при его включении мелькает окно windows power shell и график не создается. 

В чем может быть проблема и как исправить?

проверить какие dll использует советник


