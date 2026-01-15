Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2403

Sergey Golubev #:

Кстати, у меня сейчас МТ5 подключился к MetaQuotes-Demo. Я этот счет открывал месяц назад (прямо с Метатрейдера), и чтобы он не "самоликвидировался" - открыл там позицию по EUR/USD ... но если "самоликвидиоуется - открою еще раз.

Билд 4272

Так как МТ5 подключен к MetaQuotes-Demo, то он запросил обновление (кстати,  MetaQuotes-Demo в основном и используют для этого, а не для торговли),
я там нажал чтобы обновиться, 360 Total Security антивирусник заругался (но я уже знаю, что это false alarm, в смысле - ложная тревога - см пост ),
и у меня сейчас билд 4295 от 8 мая.
Пункт 3 - оплата и сроки исполнения - является существенной частью договора. так как согласно заключенному договору срок оказываемых услуг ограничен именно пунктом 3. что факт возможности изменения условий Договора в одностороннем порядке нарушает права Исполнителя
 

Доброе утро! Подскажите, что значит утечка памяти.

0       22:44:04.504    Open_lock BITCOIN,H1: uninit reason 1
3       22:44:04.504    Open_lock BITCOIN,H1: 4 leaked strings left
3       22:44:04.504    Open_lock BITCOIN,H1: 220 bytes of leaked memory
0       22:44:04.514    Custom indicator Open_lock BITCOIN,H1: removed
 
Galim_V #:

Доброе утро! Подскажите, что значит утечка памяти.

не вызваны деструкторы каких-то объектов.

аккуратно надо просмотреть код и всё создаваемое удалять в OnDeinit

PS/ хотя наверное есть более экспертные эксперты, ведь так ? автор ветки...

 
Maxim Kuznetsov #:

не вызваны деструкторы каких-то объектов.

аккуратно надо просмотреть код и всё создаваемое удалять в OnDeinit

PS/ хотя наверное есть более экспертные эксперты, ведь так ? автор ветки...

Спасибо, Максим! Собственно, с кодом да, ошибки вижу, но пока вопросов нет, а вот с этой утечкой памяти? Она так и останется мусором с системе или что?

 

Что-то ни как не пойму, как задавать свойства уровней канала фибоначчи. В справке по языку приведён пример, в котором на вход функуии подаётся уже готовый массив значений уровней. Но к сожалению в примере кода скрипта он ни где не формируется. Для инструмента "Уровни фибоначчи" я делаю так:

// ------ Устанавливаем количество уровней фибо ----------
   if(!ObjectSet("FiboLewels",OBJPROP_FIBOLEVELS,22)){
     GeneralError();
   }
   // ------- Устанавливаем свойства фибоуровней ------------
   if(!ObjectSet("FiboLewels",OBJPROP_FIRSTLEVEL+0,0)){GeneralError();}
   if(!ObjectSetFiboDescription("FiboLewels", 0,"0.0     %$")){GeneralError();}
   
   if(!ObjectSet("FiboLewels",OBJPROP_FIRSTLEVEL+1,0.118)){GeneralError();}
   if(!ObjectSetFiboDescription("FiboLewels", 1,"11.8     %$")){GeneralError();}

И это рабоотает. Но для инструмента "Канал фибоначчи" это не пашет. В результате скрипт у меня просто отрисовывает линию. Видать там все уровни сжаты в эту одну линию. Как задать каждому уровню своё значение?

Странно, но скрипт из справки рисует уровни корректно. Боже, я уже второй день на это убиваю...

P.S.

Самое печальное это то, что я не понимаю логику работы этого скрипта. Скрипт заполняет массив ценами. Для отрисовки этот объекта нужно всего 3 цены и их время. Я принтом посмотрел, что же за цены скрипт подал на вход функции создания объекта. Вот результат:

Валютная пара - евродоллар. Там нет таких цен. Да и массив дат вызывает сомнения. Выходит, что это номера свеч? Вообще не понятно. Зачем в скрипте нужно было массив цен заполнять тысячей значений, если их нужно всего три для трёх точек привязки? Я в шоке.

 
Vitaly Murlenko #:

Что-то ни как не пойму, как задавать свойства уровней канала фибоначчи. В справке по языку приведён пример, в котором на вход функуии подаётся уже готовый массив значений уровней. Но к сожалению в примере кода скрипта он ни где не формируется. Для инструмента "Уровни фибоначчи" я делаю так:

И это рабоотает. Но для инструмента "Канал фибоначчи" это не пашет. В результате скрипт у меня просто отрисовывает линию. Видать там все уровни сжаты в эту одну линию. Как задать каждому уровню своё значение?

Странно, но скрипт из справки рисует уровни корректно. Боже, я уже второй день на это убиваю...

Ваша проблема в том что вы не знаете как получить ценовые уровни каждой линии Фибоначчи после того как программно установили этот индикатор на график?

 

здравствуйте всем!

нашел индикатор, строит свечи старшего ТФ на младшем ТФ. Классный индикатор, однако хотелось бы ограничить количество свеч (например за последние 24 часа), а то слишком забивает и график и память.

чем решить проблему?

Файлы:
CustomCandle_Shift.mq4  21 kb
 
Alexandr Sokolov #:

Ваша проблема в том что вы не знаете как получить ценовые уровни каждой линии Фибоначчи после того как программно установили этот индикатор на график?

Я не знаю как отрисовать уровни 0,33,66 и 100%. Как потом считать цену в переменную не понимаю тоже. Объект создаётся но уровней нет.

 
законопослушный гражданин #:

здравствуйте всем!

нашел индикатор, строит свечи старшего ТФ на младшем ТФ. Классный индикатор, однако хотелось бы ограничить количество свеч (например за последние 24 часа), а то слишком забивает и график и память.

чем решить проблему?

Вот Вам уже готовое решение (архив приложен)

Файлы:
2.zip  1282 kb
 
Vitaly Murlenko #:

Вот Вам уже готовое решение (архив приложен)

ооо! Спасибо!

