А такой момент ещё:

Подскажите, пожалуйста, как работать с изменением цвета индикатора?


Вот когда такая надпись

#property indicator_color1  clrDodgerBlue, clrRed

Это в ЗигЗагеКолор. 

А если я хочу добавить в зигзаг метки (дополнительный индикатор ARROW), то как мне у этого этого ARROW менять цвет?

 
#property indicator_color2
 
Aleksey Vyazmikin #:

Проблема в том, что я не знаю, как менять цвет. 

#property indicator_color2 + тут два цвета через запятую

И что дальше?

В зигзаге колор есть буфер цвета, но как он привязан именно к первому индикаторному буферу - не понимаю. Точнее сказать - как привязать КолорБуфер ко второму индикаторному буферу типа ARROW - не понимаю. Нет какого-то действия типа "этот цветовой буфер - подчинить к первому индикаторному буферу"

Если что-то на автомате происходит, то как сделать так, чтобы ARROW менялись цветом на пиках и впадинах.

 
Два цвета или один зависит от выбранного стиля рисования в параметре indicator_type(1).

Цифра после параметра - это и есть номер буфера.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Два цвета или один зависит от выбранного стиля рисования в параметре indicator_type(1).

Цифра после параметра - это и есть номер буфера.

Ааа, блин. 

Не всё так просто, как хотелось бы. 

Благодарю Вас. 

 
Да, индикаторы - штука с заморочками, о которых забываешь, когда давно не занимаешься ими.

Рад, что помог.

 

Подскажите по тестеру, что за выбросы, почему?

 
Закрываются локирующие позиции. Но сделано так, что сначала закрывается прибыльная, а потом убыточная.

 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает, как совершить покупку на сайте из России?
 
Пополнить счет на сайте на требуюмую сумму через WMZ потом совершить покупку.

