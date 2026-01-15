Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2393
А такой момент ещё:
Подскажите, пожалуйста, как работать с изменением цвета индикатора?
Вот когда такая надпись
Это в ЗигЗагеКолор.
А если я хочу добавить в зигзаг метки (дополнительный индикатор ARROW), то как мне у этого этого ARROW менять цвет?
Проблема в том, что я не знаю, как менять цвет.
И что дальше?
В зигзаге колор есть буфер цвета, но как он привязан именно к первому индикаторному буферу - не понимаю. Точнее сказать - как привязать КолорБуфер ко второму индикаторному буферу типа ARROW - не понимаю. Нет какого-то действия типа "этот цветовой буфер - подчинить к первому индикаторному буферу"
Если что-то на автомате происходит, то как сделать так, чтобы ARROW менялись цветом на пиках и впадинах.
Два цвета или один зависит от выбранного стиля рисования в параметре indicator_type(1).Цифра после параметра - это и есть номер буфера.
Два цвета или один зависит от выбранного стиля рисования в параметре indicator_type(1).Цифра после параметра - это и есть номер буфера.
Ааа, блин.
Не всё так просто, как хотелось бы.
Благодарю Вас.
Да, индикаторы - штука с заморочками, о которых забываешь, когда давно не занимаешься ими.
Рад, что помог.
Подскажите по тестеру, что за выбросы, почему?
Подскажите по тестеру, что за выбросы, почему?
Закрываются локирующие позиции. Но сделано так, что сначала закрывается прибыльная, а потом убыточная.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает, как совершить покупку на сайте из России?
Пополнить счет на сайте на требуюмую сумму через WMZ потом совершить покупку.