JRandomTrader #:

Сайту от того, что вы качаете роботом, никакого профита - вам рекламу не показать, а нагрузку создаёте. Другое дело - браузером.

вон оно в чем дело. опять все дело в деньгах. боже в каком унылом мире мы стали жить. можно только догадываться каким  вонючем станет интернет через десяток лет...
спасибо за ответ. поначалу  была мысль о том что они боятся досс атак.. или что то в этом роде..

 
Technical dervish #:
они боятся досс атак.. или что то в этом роде..

Ну, не без этого.

 
Мой индикатор рисует столбики гистограммы в отдельном окне, свой цвет в зависимости от ситуации, толщина по умолчанию = 3. 
Когда уменьшаю зум окна толщины 3 уже становится много, нужно уменьшить до 2, а на самом минимальном зуме до 1 (иначе столбики накладываются друг на друга). 
В прошлом как-то решал это из кода, но уже не помню как именно. 
Как это делается?
 
Запрашиваете масштаб

ChartGetInteger(0,CHART_SCALE,win)

и задаете необходимую толщину гистограммы.

 
Ivan Verbitskiy #:
Всем привет! Я хочу оптимизировать свою стратегию и подбираю для этого сервер. Есть вариант взять сервер на 80 ядер и работать в 160 потоков. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то ограничения по
количеству одновременно работающих потоков?

Запускали и больше потоков.

 
Спасибо!

 
Можно ли как-нибудь продублировать кнопку 'старт/пауза' тестера, разместив ее в окне графика?
Окно тестера занимает очень много места, а держать его открытым приходится только ради этой кнопки.

 
Клавиша на клавиатуре Pause/Break для МТ4, клавиша Пробел - для МТ5

 
Спасибо!

 
Putnik #:

Для

double GetOrderProfit() // профит

тоже разделить, и считать сумму профитов. (Дальше не знаю, как вам требуется, общую сумму, или сумму только убыточных.)

Мне надо сравнить суммарный профит sell  с самым убыточным бай.  Суммарный профит суммарного селл и самого убыточного бай должен быть > например 2$. Тогда закрываем все селл и самый убыточный бай. Все! См скрин выше! Остальные бай не трогаем, закрываем только самый убыточный.

