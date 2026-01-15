Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2376
Сайту от того, что вы качаете роботом, никакого профита - вам рекламу не показать, а нагрузку создаёте. Другое дело - браузером.
вон оно в чем дело. опять все дело в деньгах. боже в каком унылом мире мы стали жить. можно только догадываться каким вонючем станет интернет через десяток лет...
спасибо за ответ. поначалу была мысль о том что они боятся досс атак.. или что то в этом роде..
они боятся досс атак.. или что то в этом роде..
Ну, не без этого.
Когда уменьшаю зум окна толщины 3 уже становится много, нужно уменьшить до 2, а на самом минимальном зуме до 1 (иначе столбики накладываются друг на друга).
В прошлом как-то решал это из кода, но уже не помню как именно.
Как это делается?
Мой индикатор рисует столбики гистограммы в отдельном окне, свой цвет в зависимости от ситуации, толщина по умолчанию = 3.
Запрашиваете масштаб
и задаете необходимую толщину гистограммы.
Запускали и больше потоков.
Спасибо!
Окно тестера занимает очень много места, а держать его открытым приходится только ради этой кнопки.
Можно ли как-нибудь продублировать кнопку 'старт/пауза' тестера, разместив ее в окне графика?
Клавиша на клавиатуре Pause/Break для МТ4, клавиша Пробел - для МТ5
Клавиша на клавиатуре Pause/Break для МТ4, клавиша Пробел - для МТ5
Спасибо!
Для
double GetOrderProfit() // профит
тоже разделить, и считать сумму профитов. (Дальше не знаю, как вам требуется, общую сумму, или сумму только убыточных.)
Мне надо сравнить суммарный профит sell с самым убыточным бай. Суммарный профит суммарного селл и самого убыточного бай должен быть > например 2$. Тогда закрываем все селл и самый убыточный бай. Все! См скрин выше! Остальные бай не трогаем, закрываем только самый убыточный.