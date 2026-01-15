Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2383
Для себя я делал так
Свечки я уже сделал, получается точная копия оригинальных если/когда необходимо.
Думаю через канвас можно
Похоже это непростая задача, для начала увеличу толщину вертикальных отрезков, а дальше время покажет.
За идею Спасибо!
Думаю через канвас можно, а больше никак.
Для себя я делал так
По-быстрому написал черновой вариант индикатора, повесил его поверх баров МТ4 => небо и земля, получилось просто замечательно.
ПС Было бы неплохо если бы в МТ4/МТ5 увеличили толщину баров.
ПС 2 На картинках качество изображения заметно ниже чем в реальности на мониторе.
Здравствуйте! Может кто-нибудь поделиться кодом или скинуть ссылку на видео, как узнать количество баров внутри созданного пользователем прямоугольника?
Получите координаты времени
Потом получите количество баров между двумя датами
Ростислав убирает конкурентов .... несколько лет подряд даёт неверные советы
кол-во баров между двумя отметками времени это разница iBarShift(), ни никак не времени. Или просто Bars()
При переходе между неделями добавятся бары выходных дней :)
А как тогда таким образом узнать количество баров внутри прямоугольника?
Заменить
на iBarsShift()??
