Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2382
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тесты по ценам открытия неплохи, если все торговые операции исключительно по ценам открытия. То есть нет тейк-профит и стоп-лосс и никаких тралов .
тогда чем меньше тайм-фрейм тем ближе к истине. И без напрасных потерь скорости
Максим, спасибо за отклик, но извините меня за бестолковость - как может режим тестирования влиять на то, что при условиях, описанных здесь, iBars не возвращается количество баров по указанному периоду?
С уважением, Владимир.
Александр, а не баг ли это? Какая разница по каким ценам ведётся тестирование? Честно говоря, никогда в жизни не пользовался ценами открытия, т.к. применяю только режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Интересуюсь с целью самообразования.
С уважением, Владимир.
А я то чё)))
Спросите у разработчиков, им виднее.
А я то чё)))
Спросите у разработчиков, им виднее.
Просто спросил. Надеялся, что Вы знаете! ))
С уважением, Владимир.
Максим, спасибо за отклик, но извините меня за бестолковость - как может режим тестирования влиять на то, что при условиях, описанных здесь, iBars не возвращается количество баров по указанному периоду?
С уважением, Владимир.
бегло глянул - это скорее к разработчикам
бегло глянул - это скорее к разработчикам
Понятно. Спасибо!
С уважением, Владимир.
Можно ли при помощи индикаторов в МТ4 полностью воспроизвести цены в виде баров?
В частности вопрос о том как нарисовать палочки цен открытия и закрытия?
Хочется сделать бары потолще. Речь именно о барах, не о свечах.
Можно ли при помощи индикаторов в МТ4 полностью воспроизвести цены в виде баров?
В частности вопрос о том как нарисовать палочки цен открытия и закрытия?
Хочется сделать бары потолще. Речь именно о барах, не о свечах.
Проще сделать точками
Проще сделать точками
Т.е. эти черточки только влево или вправо воспроизвести не получится, верно?
Т.е. эти черточки только влево или вправо воспроизвести не получится, верно?
Думаю через канвас можно, а больше никак.
Для себя я делал так