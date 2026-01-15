Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2372

Tretyakov Rostyslav #:

Я делаю так

Спасибо за ценную информацию.

 

1408

вышло обновление без анонсов и описаний. Что в нем ?

1408 МТ4 16 Feb 2024


 
Это было в январе, а теперь месяц прошел, техническое обновление без объяснений.
 
Volodymyr Zubov #:
Это было в январе, а теперь месяц прошел, техническое обновление без объяснений.

Тогда просто три последних слова в тексте Рената. И более ничего.

 
Здравствуйте! 
Как в void OnTick добавить функции из int OnCalculate такие, как ???
const int rates_total
const int prev_calculated
 
Igor168 #:
Здравствуйте! 
Как в void OnTick добавить функции из int OnCalculate такие, как ???
rates_total = Bars;
prev_calculated =IndicatorCounted();
 
Tretyakov Rostyslav #:

Огромное спасибо!

 
Tretyakov Rostyslav #:

А чем можно заменить "IndicatorCounted" в Mql5

 

Добрый день.

Помогите, пожалуйста: в сетке ордеров нужно найти ордер с минимальной прибылью. Не могу сообразить, как правильно написать функцию. Кручу весь день этот вариант, никак не могу сообразить:

   int FindLastSellTicket()
      {
         int ticket=0;
         double maxprofit;
         
         for ( int cnt = OrdersTotal()-1; cnt >=0 ; cnt--)//( int cnt = 0; cnt<=OrdersTotal(); cnt++)
            {
               if (OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
                     {
                     if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic && OrderType() == OP_SELL)
                         {
                           maxprofit = OrderProfit();
                           
                           if (OrderProfit() < maxprofit)
                              {
                              ticket=OrderTicket();
                              }
                              
                          }
                     }
            }
            return(ticket);
      }
