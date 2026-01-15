Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2372
Я делаю так
Спасибо за ценную информацию.
вышло обновление без анонсов и описаний. Что в нем ?
1408 МТ4 16 Feb 2024
Alexey Viktorov, 2024.01.23 07:57
Вероятнее всего ничего нового, просто отключили сервис «сигналы» и всё с ним связанное.
Renat Fatkhullin, 2024.01.23 13:40Да, отключили сервис сигналов на демо-счетах + пару мелких поправок.
Это было в январе, а теперь месяц прошел, техническое обновление без объяснений.
Тогда просто три последних слова в тексте Рената. И более ничего.
Как в void OnTick добавить функции из int OnCalculate такие, как ???
Здравствуйте!
Как в void OnTick добавить функции из int OnCalculate такие, как ???
Огромное спасибо!
А чем можно заменить "IndicatorCounted" в Mql5
Добрый день.
Помогите, пожалуйста: в сетке ордеров нужно найти ордер с минимальной прибылью. Не могу сообразить, как правильно написать функцию. Кручу весь день этот вариант, никак не могу сообразить: