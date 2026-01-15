Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2370

Tretyakov Rostyslav #:

Спасибо! Помогли!

 
Tretyakov Rostyslav #:

Подскажите, пожалуйста, как определить цены конечных точек канала регрессии?


2 горизонтальные и две вертикальные линии с координатами точек и чтобы координаты первой линии в барах можно было бы ограничить. Для горизонтальных линий вот А для вертикальных линий нужны номера баров фракталов. определяющую точку- проекцию нулевого бара на трендовую линию
 
Tretyakov Rostyslav #:

Подскажите, пожалуйста, как определить цены конечных точек канала регрессии?


В интернете и/или на форуме есть код канала линейной регрессии - в нем для нужного бара можно получить интересующие значения.

 
Galim_V #:
https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page40

Это не то, мне не нужна проекция трендовой.

Судя по отсутствию инфы в инете, определить цены канала регрессии нельзя.

 
grezky #:

В интернете и/или на форуме есть код канала линейной регрессии - в нем для нужного бара можно получить интересующие значения.

Если есть ссылка, дайте пожалуйста. Из того что я нашел ни один не совпадает со встроенным в МТ4 каналом
 
Tretyakov Rostyslav #:
Если есть ссылка, дайте пожалуйста. Из того что я нашел ни один не совпадает со встроенным в МТ4 каналом

Не знаю насколько этот совпадает со встроенным, проверьте:

Еще один прикреплен, от KimIV.
Вообще их множество, нужно загружать и проверять.

Custom Linear Regression Tool. Values of LR line and Support and Resistance lines are in buffers.
 
grezky #:

Не знаю насколько этот совпадает со встроенным, проверьте:

Еще один прикреплен, от KimIV.
Вообще их множество, нужно загружать и проверять.

Спасибо.
 
Tretyakov Rostyslav #:

Подскажите, пожалуйста, как определить цены конечных точек канала регрессии?


ObjectGetValueByTime()

ObjectGetValueByTime - Графические объекты - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Artyom Trishkin #:

ObjectGetValueByTime()

Огромное спасибо! Как просто ларчик открывался)
 
Galim_V #:

иии...... ?!!
это индикатор.

не скрипт... про эти события и их обработку я и говорю, со скриптами они не работают.

вопрос остался для меня не решенным, можно ли при запуске скрипта горячей клавишей узнать на какой цене графика это произошло?!

