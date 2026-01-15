Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2370
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо! Помогли!
Подскажите, пожалуйста, как определить цены конечных точек канала регрессии?
Подскажите, пожалуйста, как определить цены конечных точек канала регрессии?
В интернете и/или на форуме есть код канала линейной регрессии - в нем для нужного бара можно получить интересующие значения.
https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page40
Это не то, мне не нужна проекция трендовой.
Судя по отсутствию инфы в инете, определить цены канала регрессии нельзя.
В интернете и/или на форуме есть код канала линейной регрессии - в нем для нужного бара можно получить интересующие значения.
Если есть ссылка, дайте пожалуйста. Из того что я нашел ни один не совпадает со встроенным в МТ4 каналом
Не знаю насколько этот совпадает со встроенным, проверьте:
https://www.mql5.com/en/code/8016
Еще один прикреплен, от KimIV.
Вообще их множество, нужно загружать и проверять.
Не знаю насколько этот совпадает со встроенным, проверьте:
https://www.mql5.com/en/code/8016
Еще один прикреплен, от KimIV.
Вообще их множество, нужно загружать и проверять.
Подскажите, пожалуйста, как определить цены конечных точек канала регрессии?
ObjectGetValueByTime()
ObjectGetValueByTime()
иии...... ?!!
это индикатор.
не скрипт... про эти события и их обработку я и говорю, со скриптами они не работают.
вопрос остался для меня не решенным, можно ли при запуске скрипта горячей клавишей узнать на какой цене графика это произошло?!