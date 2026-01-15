Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2375
Добрый день. Подскажите пожалуйста почему пользовательский звук не воспроизводится функцией PlaySound(); Звуковой файл добавил в папку \Sounds
extern string SoundFile = "sound.wav";
...
PlaySound(SoundFile);
Играет какой-то стандартный звук. Почему так?
Без кода Вам вряд ли кто-нибудь что-то подскажет.
Как это проверить? Там другой звук играет.
bool Itog= PlaySound(SoundFile);
Print(Itog);Print(SoundFile);
bool Itog= PlaySound(SoundFile);
Print(Itog);Print(SoundFile);
Странно...но теперь играет мой звук)
Спасибо Putnik.
до недавних пор успешно использовал функцию WebRequest() для скачивания файлов с сайта www.marketwatch.com. сегодня утром это перестало работать.
причем эти файлы можно скачивать при помощи браузера не заходя на сайт. не могу понять из-за чего перестала работать функция WebRequest()
попробовал подключатся через vpn (я из России).
результат тот же
Какую-то защиту на сайте ввели (куки, js, ...).
Смотреть, что возвращает. Попробовать wget/curl, или что там есть под виндой подобного.
скорей всего так оно и есть. но не был уверен. видимо тот сайт заартачился. только что подгрузил файл с сайта cftc - никаких проблем хотя в прошлую субботу была такая же проблема.
сейчас попробую скачать файл функцией WebRequest() без "ограничений".
вы были правы. это все проделки сайта. будь он не ладен.
только не понятно какой смысл создавать проблемы у таких как я.
только не понятно какой смысл создавать проблемы у таких как я.
Сайту от того, что вы качаете роботом, никакого профита - вам рекламу не показать, а нагрузку создаёте. Другое дело - браузером.