Добрый день. Подскажите пожалуйста почему пользовательский звук не воспроизводится функцией PlaySound(); Звуковой файл добавил в папку \Sounds

extern string SoundFile  =  "sound.wav";

...

PlaySound(SoundFile);

Играет какой-то стандартный звук. Почему так?

Без кода Вам вряд ли кто-нибудь что-то подскажет.

 
mt1002 #:

Как это проверить? Там другой звук играет.

bool Itog= PlaySound(SoundFile);

Print(Itog);

Print(SoundFile);
 
Putnik #:

bool Itog= PlaySound(SoundFile);

Print(Itog);

Print(SoundFile);

Странно...но теперь играет мой звук)

Спасибо  Putnik.

Всем привет! Я хочу оптимизировать свою стратегию и подбираю для этого сервер. Есть вариант взять сервер на 80 ядер и работать в 160 потоков. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то ограничения по
количеству одновременно работающих потоков?
 

 до недавних пор успешно использовал функцию WebRequest() для скачивания файлов с сайта www.marketwatch.com. сегодня утром это перестало работать.

причем эти файлы можно скачивать при помощи браузера не заходя на сайт. не могу понять из-за чего перестала работать функция WebRequest()

 
Technical dervish #:

попробовал подключатся через vpn (я из России).

результат тот же

 
Technical dervish #:

Какую-то защиту на сайте ввели (куки, js, ...).

Смотреть, что возвращает. Попробовать wget/curl, или что там есть под виндой подобного.

 
JRandomTrader #:

скорей всего так оно и есть. но не был уверен. видимо тот сайт заартачился. только что подгрузил файл с сайта cftc - никаких проблем хотя в прошлую субботу была такая же проблема.

сейчас попробую скачать файл функцией WebRequest() без "ограничений".   

 
JRandomTrader #:

вы были правы. это все проделки сайта. будь он не ладен.

только не понятно какой смысл создавать проблемы у таких как я.


 
Technical dervish #:
только не понятно какой смысл создавать проблемы у таких как я.

Сайту от того, что вы качаете роботом, никакого профита - вам рекламу не показать, а нагрузку создаёте. Другое дело - браузером.

