Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2380
коллеги - код во вложении. Вроде все правильно сделал на МТ 4: индикатор в доп окне в виде гистограммы - не рисуется.
Изначально беру приведение двух символов - ко второму через коэфф, потом из 1-го котировки вычитаю котировку 2-го символа.
Спс за помощь.
Всем привет. Подскажите, никак не могу подключить #include <Generic\ArrayList.mqh>
#include <Generic\ArrayList.mqh> ArrayList Listt;
и получаю ошибку
'ArrayList' - unexpected token, probably type is missing? ЕЕ.mqh 13 1
что я не так делаю? перерыл уже весь интернет
во первых CArrayList ;-)
и СArrayList - это шаблон..то есть должно быть:
СArrayList<MyClass> тогда получится массив из элементов MyClass
загляните в MQL5/Include/Generic/ArrayList.mqh, это бесплатно :-)
спс. Большое - сам i вставил. Только -что... :-) Вашим буду пользоваться кодом!!!
Подскажите пожалуйста, как получить время бара, который пробил high другого бара
Время нужно для постройки линий
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как получить время бара, который пробил high другого бара
Время нужно для постройки линий
Спасибо!
Я пробовал с С, тоже не получалось, этот вопрос пока отпал, спасибо)
У меня возникла новая проблема)
CopyRates(_Symbol, PERIOD_H1, 1, 10, tenBarsMql1)
CopyRates(_Symbol, PERIOD_H4, 1, 10, tenBarsMql2)
Когда я запускаю старт тестера по периоду H1 я спокойно получаю по 10 баров с обоих периодов, но когда я запускаю тестер по периоду H4, я не могу получить бары H1, он не выдает никакой ошибки, просто проходит строку и переменная с Н1 = 0, а Н4 получает без проблем.
