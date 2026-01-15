Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2380

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko #:

коллеги - код во вложении. Вроде все правильно сделал на МТ 4: индикатор в доп окне в виде гистограммы - не рисуется.

Изначально беру приведение двух символов - ко второму через коэфф, потом из 1-го котировки вычитаю котировку 2-го символа.

Спс за помощь.


    

 

Всем привет. Подскажите, никак не могу подключить #include <Generic\ArrayList.mqh>

#include <Generic\ArrayList.mqh>
ArrayList Listt;

и получаю ошибку

'ArrayList' - unexpected token, probably type is missing? ЕЕ.mqh 13 1

что я не так делаю? перерыл уже весь интернет


 
AndreyTrM #:

Всем привет. Подскажите, никак не могу подключить #include <Generic\ArrayList.mqh>

и получаю ошибку

'ArrayList' - unexpected token, probably type is missing? ЕЕ.mqh 13 1

что я не так делаю? перерыл уже весь интернет


Как класс называется? 
 
AndreyTrM #:

Всем привет. Подскажите, никак не могу подключить #include <Generic\ArrayList.mqh>

и получаю ошибку

'ArrayList' - unexpected token, probably type is missing? ЕЕ.mqh 13 1

что я не так делаю? перерыл уже весь интернет


во первых CArrayList ;-)

и СArrayList - это шаблон..то есть должно быть:

СArrayList<MyClass> тогда получится массив из элементов MyClass

загляните в MQL5/Include/Generic/ArrayList.mqh, это бесплатно :-)

 
Tretyakov Rostyslav #:


    

спс.  Большое - сам i вставил. Только -что... :-) Вашим буду пользоваться кодом!!!


 
Здравствуйте! 

Подскажите пожалуйста, как получить время бара, который пробил high другого бара

Время нужно для постройки линий

if(high[i]>high[i+1]{ObjectCreate()}


 
Igor168 #:
Здравствуйте! 

Подскажите пожалуйста, как получить время бара, который пробил high другого бара

Время нужно для постройки линий


if(high[i]>high[i+1]){ время=time[i]; ObjectCreate()}
 
Tretyakov Rostyslav #:

Спасибо! 

 
Maxim Kuznetsov #:

во первых CArrayList ;-)

и СArrayList - это шаблон..то есть должно быть:

СArrayList<MyClass> тогда получится массив из элементов MyClass

загляните в MQL5/Include/Generic/ArrayList.mqh, это бесплатно :-)

Я пробовал с С, тоже не получалось, этот вопрос пока отпал, спасибо)


У меня возникла новая проблема)

CopyRates(_Symbol, PERIOD_H1, 1, 10, tenBarsMql1)

CopyRates(_Symbol, PERIOD_H4, 1, 10, tenBarsMql2)

Когда я запускаю старт тестера по периоду H1 я спокойно получаю по 10 баров с обоих периодов, но когда я запускаю тестер по периоду H4, я не могу получить бары H1, он не выдает никакой ошибки, просто проходит строку и переменная с Н1 = 0, а Н4 получает без проблем.

 
AndreyTrM #:

Я пробовал с С, тоже не получалось, этот вопрос пока отпал, спасибо)


У меня возникла новая проблема)

CopyRates(_Symbol, PERIOD_H1, 1, 10, tenBarsMql1)

CopyRates(_Symbol, PERIOD_H4, 1, 10, tenBarsMql2)

Когда я запускаю старт тестера по периоду H1 я спокойно получаю по 10 баров с обоих периодов, но когда я запускаю тестер по периоду H4, я не могу получить бары H1, он не выдает никакой ошибки, просто проходит строку и переменная с Н1 = 0, а Н4 получает без проблем.

Попробуйте в OnInit прописать iTime с периодом Н1, тогда тестер загрузит не только график Н4, но и Н1 тоже.
Но это не точно)
1...237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387...2693
Новый комментарий