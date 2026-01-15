Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2369
В этом линке более сложный случай.
У меня задача должна быть попроще, т.к. в CSV файле будут только цифры и разделители ";" (возможно в конце каждой строки потребуется кажется '\t' ?).
А чем FileWrite() не подходит?
Возможно подходит (есть еще FileWriteString() ), хотелось бы получить описание алгоритма в общих чертах, если кто-то сталкивался с подобным.
Похоже безостановочно.
Можно ли это как-то прекратить?
При чём тут обработчик событий? В перечисленном списке - функции, возвращающие результат где угодно.
Все верно, и я написал что видел их, и с вопросом про дроп на график уже разобрался.
У меня можете взять:
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как определить цены конечных точек канала регрессии?
Код:
И на графике получается так:
https://charts.mql5.com/38/755/audchf-h1-grand-capital-limited-2.png
Как используя функцию iHigh добиться такого же результат, как от high[bar+1]?
double high1 = iHigh(NULL,0,1); //красная звезда