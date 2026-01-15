Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2381
Попробуйте в OnInit прописать iTime с периодом Н1, тогда тестер загрузит не только график Н4, но и Н1 тоже.
Когда в OnInit прописываю iBars с нужным символом и периодом, то тогда точно график загружается.
С уважением, Владимир.
Если я правильно понял.
Не получается.
Если я правильно понял.
Не получается.
Поняли правильно, только у меня ещё стоит проверка:
С уважением, Владимир.
Так если бы ошибка возникала через раз, тогда проверка может еще бы и помогла, но оно вообще не работает. Не могу получить бары нижнего ТФ, только текущего и выше
Всё работает. Вот проверочный код:
Запуск кода на таймфрейме Н1:
Запуск кода на таймфрейме Н4:
С уважением, Владимир.
У меня есть типа зигзага и мне нужно чтобы на одном графике H4 рисовалось два зигзага по барам Н1 и Н4...
Для этого я получаю бары Н1 и Н4 для расчетов. Если я запускаю тестер на графике Н1, тогда все норм - зеленая Н1, красная Н4.
Но такого же расчета я не могу получить если запускаю тестер на Н4, я не могу получить бары Н1
14й скрин когда запускаю тестер Н4
15й скрин когда запускаю тестер Н1
Вы тестируете по ценам открытия, сделайте OHLC на М1, в скорости вы потеряете не много, но зато будет работать)
Вы тестируете по ценам открытия, сделайте OHLC на М1, в скорости вы потеряете не много, но зато будет работать)
Александр, а не баг ли это? Какая разница по каким ценам ведётся тестирование? Честно говоря, никогда в жизни не пользовался ценами открытия, т.к. применяю только режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Интересуюсь с целью самообразования.
С уважением, Владимир.
Александр, а не баг ли это? Какая разница по каким ценам ведётся тестирование? Честно говоря, никогда в жизни не пользовался ценами открытия, т.к. применяю только режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Интересуюсь с целью самообразования.
С уважением, Владимир.
тесты по ценам открытия неплохи, если все торговые операции исключительно по ценам открытия. То есть нет тейк-профит и стоп-лосс и никаких тралов .
тогда чем меньше тайм-фрейм тем ближе к истине. И без напрасных потерь скорости