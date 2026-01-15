Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1162
Не важно - подходит почти всё.
Спасибо.
Забыл вопрос, в каком году обновили МТ4 до сегодняшнего состояния?
вот
где то в начале 2014г https://www.mql5.com/ru/articles/1387
но это не точно - я не занимался МТ4 несколько лет
но разработчики в то время максимально совместили языки MQL4 и MQL5, до этого MQL4 не развивался
По сведениям Волчанского билд 1262 от 11.02.2020
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1260
Alexey Volchanskiy, 2020.02.18 08:06
А что у вас стоит в Сервис-Настройки-Графики-Макс. баров в окне? Я поставил на новом счете 65000, вот попробовал скачать, 65000 и скачалось, все ок, билд 1262 от 11.02.2020. Более двух месяцев истории.
Да, это оно. Структуры появились. Это хорошо,) ордерная система легче на ум ложится чем позиционная.
Странно, в статьях 2017 года видеть решения через функции в кроссплатформенных советниках. Бывает....))))
)))) Улыбнуло)))
11 февраля 2020. Билд 1262.
Или что вы имеете в иду? Слияние языков, вернее сближение? Давно это было.
Да. Извиняюсь немного некорректно выразился. Спасибо всем.
Добрый день!
Второй раз со своей задачей расчетов внутри бара старшего фрейма (Н4) за счет баров младшего. Как получить данные на М15 по бару с Н4 разобрался. Но затромозил на таком моменте. К примеру, на 3 свече Н4 собираю данные с ТФ М15, в результате обрабатываются все 16 свечей внутри этого 3го бара. А как получить дополнительно еще пару баров на М15 в дополнение к этом 16, ведь они будут уже из 4ой свечи на Н4? Прошу, наведите, подскажите.Для получения данных с М15 использует такой код:
Вам надо повнимательней прочесть документацию. Зачем вы берёте индекс бара, когда есть вариант получить всё желаемое по указанному времени «от» и «до» по времени.