Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 229

Новый комментарий
 
Здравствуйте!
Если в MT4 кнопкой "Увеличение масштаба графика,+" сделать увеличение масштаба графика максимальным, то при нажатии на клавиатуре клавиш направо-налево или вверх-вниз, происходит смещение графика на 4 бара. Как смещать график с помощью клавиш на 1 бар? Подскажите пожалуйста.
 
Leo59:
Здравствуйте!
Если в MT4 кнопкой "Увеличение масштаба графика,+" сделать увеличение масштаба графика максимальным, то при нажатии на клавиатуре клавиш направо-налево или вверх-вниз, происходит смещение графика на 4 бара. Как смещать график с помощью клавиш на 1 бар? Подскажите пожалуйста.
F12, Shift+F12
 
Artyom Trishkin:
F12, Shift+F12
СПАСИБО!!!!
  
WindowsTotal

Возвращает количество окон индикаторов на графике, включая главное окно графика.
Здравствуйте, тут имеется ввиду общее количество окон с индикаторами в терминале?
 
Andrei:
Здравствуйте, тут имеется ввиду общее количество окон с индикаторами в терминале?
Просто общее количество. Индикаторы тут не при чём.
 
Так ведь написано, что именно окон индикаторов, а не просто окон открытых. Или это опечатка?
 
Можно ли как-то узнать к каким графикам присоединены индикаторы и сколько их всего (этих индикаторов)?
 
Andrei:
Здравствуйте, тут имеется ввиду общее количество окон с индикаторами в терминале?


WindowsTotal()

Вернет 4.

 
Evgeny Belyaev:

Вернет 4.

Это потому что в каждом окне индикатор сидит? А если без индикатора окно, то не посчитает?
 
Andrei:
Можно ли как-то узнать к каким графикам присоединены индикаторы и сколько их всего (этих индикаторов)?

Данные об индикатарах на mql4 можно узнать только с текущего графика. С других графиками не получиться.
1...222223224225226227228229230231232233234235236...2693
Новый комментарий