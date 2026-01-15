Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 229
Если в MT4 кнопкой "Увеличение масштаба графика,+" сделать увеличение масштаба графика максимальным, то при нажатии на клавиатуре клавиш направо-налево или вверх-вниз, происходит смещение графика на 4 бара. Как смещать график с помощью клавиш на 1 бар? Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте!
F12, Shift+F12
WindowsTotal Возвращает количество окон индикаторов на графике, включая главное окно графика.Здравствуйте, тут имеется ввиду общее количество окон с индикаторами в терминале?
WindowsTotal()
Вернет 4.
Можно ли как-то узнать к каким графикам присоединены индикаторы и сколько их всего (этих индикаторов)?
Данные об индикатарах на mql4 можно узнать только с текущего графика. С других графиками не получиться.