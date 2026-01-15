Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 226
Может ли потеряться данные если будешь использовать в одной формуле 7 разных пар? Иногда открываются сделки там где вообще не должны открываться
Можно NULL означает текущий символ
или Symbol() , _Symbol .
double sar;
sar=iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0);
заканчивается ошибкой....
Терминал какой? МТ4, МТ5 ?
Для МТ4:Для МТ5 сначала в OnItit() нужно создать хэндл iSAR(), а далее уже в OnTick() получать данные по хэндлу.
MT4(alpari)... В том то и дело, что вроде как всё кошерно делаю-то:
Где, в каком месте кода вы располагаете обращение к iSAR() ?
В эксперте, в void OnTick()..
Где, в каком месте кода вы располагаете обращение к iSAR() ?
Спасибо! разобрался, я вначале колдовал, с определением функции одноимённой...
В одноимённой функции не должно быть точно таких же формальных параметров.
Сделайте их отличающимися либо по количеству, либо по типам. Только тогда будет работать перегрузка функций.