Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 226

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Может ли потеряться данные если будешь использовать в одной формуле 7 разных пар? Иногда открываются сделки там где вообще не должны открываться
 

Можно NULL     означает текущий символ

или    Symbol()   ,  _Symbol  .

 
Как мне воспользоваться САРом? к примеру:

double sar;

sar=iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0);

заканчивается ошибкой....


 
Sergey Porphiryev:
Как мне воспользоваться САРом? к примеру:

double sar;

sar=iSAR(NULL,0,0.02,0.2,0);

заканчивается ошибкой....


Терминал какой? МТ4, МТ5 ?

Для МТ4:

iSAR(Symbol(),PERIOD_CURRENT,sar_step,sar_max,0);
Для МТ5 сначала в OnItit() нужно создать хэндл iSAR(), а далее уже в OnTick() получать данные по хэндлу.
 
Artyom Trishkin:

Терминал какой? МТ4, МТ5 ?

Для МТ4:

Для МТ5 сначала в OnItit() нужно создать хэндл iSAR(), а далее уже в OnTick() получать данные по хэндлу.


MT4(alpari)... В том то и дело, что вроде как всё кошерно делаю-то:



 
Sergey Porphiryev:


MT4(alpari)... В том то и дело, что вроде как всё кошерно делаю-то:



Где, в каком месте кода вы располагаете обращение к iSAR() ?
 
Artyom Trishkin:
Где, в каком месте кода вы располагаете обращение к iSAR() ?

В эксперте, в void OnTick()..
 
Sergey Porphiryev:

В эксперте, в void OnTick()..
Ну чудес-то не бывает. Гадать будем? Или покажете более полную информацию?
 
Artyom Trishkin:
Где, в каком месте кода вы располагаете обращение к iSAR() ?

Спасибо! разобрался, я вначале колдовал, с определением функции одноимённой...
 
Sergey Porphiryev:

Спасибо! разобрался, я вначале колдовал, с определением функции одноимённой...

В одноимённой функции не должно быть точно таких же формальных параметров.

Сделайте их отличающимися либо по количеству, либо по типам. Только тогда будет работать перегрузка функций.

1...219220221222223224225226227228229230231232233...2693
Новый комментарий