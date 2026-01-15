Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 225
Добрый день!) Сложилась такая ситуация и хочется её решить без использования костылей. Советник открывает позицию, есть стоп и тейк. Возникают ситуации когда при тестировании на одной свечи (на ней же выполняется условие открытия позиции), сразу после закрытия первого отрдера происходит открытие второго, третьего и т.д. ордеров. Это связано с тем, что именно на этой свечи выполняется условие открытия позиции и спустя какое-то время срабатывает стоп или тейк ( условие открытия все ещё выполняется, свеча не закрыта).
Вот пример, как можно использовать это...
Перестал работать стандартный код из справки
https://docs.mql4.com/ru/basis/types/casting
Приведение данных типа простых структур
как лечить?
Используется для конвертации значений разных базовых типов. Например, имеется массив uchar arr[].Необходимо записать значение double в определенную позицию.
void GetBytes(double x,uchar &arr[],int pos)
Или наоборот - считать.
double GetDouble(uchar &arr[],int pos)
Возможно кто подскажет более простое решение???
double iMA(
string symbol, // имя символа
int timeframe, // таймфрейм
int ma_period, // период
int ma_shift, // сдвиг средней
int ma_method, // метод усреднения
int applied_price, // тип цены
int shift // сдвиг
);
"EURUSD"
значит в кавычках. спасибо!
