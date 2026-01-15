Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 231
Добрый день! Подскажите по функции определения индекса бара, с которого необходимо производить перерасчет индикатора. Нужен перерасчет нулевого и первого бара.
int GetRecalcIndex(int& total, const int ratesTotal, const int prevCalculated)
{
total = ratesTotal - 1;
if (i_indBarsCount > 0 && i_indBarsCount < total)
total = MathMin(i_indBarsCount, total);
if (prevCalculated < ratesTotal - 1)
{
BuffersInitializeAll();
return (total);
}
return (MathMin(ratesTotal - prevCalculated, total));
STARIJ:
... Подскажите, как имя символа вывести
ChartSymbol
Возвращает имя символа указанного графика.
string ChartSymbol(
long chart_id=0 // идентификатор графика
);
Параметры
chart_id=0
[in] Идентификатор графика. 0 означает текущий график.
Возвращаемое значение
Если графика не существует, то возвращается пустая строка.
Смотри также
ChartSetSymbolPeriod()
ChartSymbol
Возвращает имя символа указанного графика.
string ChartSymbol( long chart_id=0 );
Спасибо!
Спасибо!
На mql из одного сурипта, а где исходник?
Я тоже в фотошопе бог.
Есть плагин для браузера проверяет орфографию. Прилагаю сурипт к Вашему фотошоп. Местами есть комментарии. Будут вопросы - пишите в личку. Если захотите в MetaEditor изменить какое-то имя, то выделяете его и нажимаете Ctrl-H. Начинайте с более длинных. Если замените короткое Пер на Param, то Период заменится на Paramиод. Чтоб сохранить комментарии - заменяйте по одному. Вместо фотошоп советую изучать MQL. Или у Вас другие планы? Сообщите, как скрипт помог приблизиться к профиту. Или у Вас другие планы?
Подскажите как можно в советнике при стандартном вычислении iMACD изменить сигнальную линию на ExponentialMA ?
Никак, только правкой исходника индикатора.
Ну изначально же данные берутся с формулы находящийся в файле где то в папках или это не так?
А у вас MACD вычисляется в советнике по формуле из какого-то там файла? Или всё-таки вызывается индикатор командой iMACD ? Если первое, в чём я сомневаюсь, то переписывайте формулу. Если второе - то поможет замена вызова стандартного индикатора на вызов переделки с вычислением сигнальной линии по ЕМА.
Второе. Команда на открытия ордера. Например