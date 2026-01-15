Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 230

Если чистый график, то вернет 1.

Прикрепил скрипт, он выводит количество окон, на текущем графике.

win_Total.mq4  1 kb
 
Evgeny Belyaev:

Данные об индикатарах на mql4 можно узнать только с текущего графика. С других графиками не получиться.
Изучаю вариант с функцией ChartNext, которая дает количество графиков, а потом уже внутри каждого из них например проверить на наличие индикатора.... Но пока не складывается вся цепочка...
 
AndreiИзучаю вариант с функцией ChartNext, которая дает количество графиков, а потом уже внутри каждого из них например проверить на наличие индикатора.... Но пока не складывается вся цепочка...

Это вариант советника, приносящего профит?    Поделитесь...   Если Вам удастся создать для графика терминала пустое дочернее окно без графика - то посчитает. А это принесет профит?   Большинство Ваших вопросов можно быстро решить, написав соответствующий скрипт.

 
STARIJ:
Это вариант советника, приносящего профит?    Поделитесь...
Все просто. Если есть несколько графиков, то нужно это учитывать для расчета лота. Ведь так?
 
Andrei:
Все просто. Если есть несколько графиков, то нужно это учитывать для расчета лота. Ведь так?

Нет.
 
STARIJ:

Это вариант советника, приносящего профит?    Поделитесь...   Если Вам удастся создать для графика терминала пустое дочернее окно без графика - то посчитает. А это принесет профит?   Большинство Ваших вопросов можно быстро решить, написав соответствующий скрипт.


Напишите такой скрипт, и не забудте выложить. Пройдитесь циклом по всем графикам, и сделайте счетчик окон по каждому , в итоге с вас скрипт информирующий пользователя о количестве окон на всех графиках.
 
Ребята, подскажите почему ошибка 138 в тестере выскакивает. как то это в первые у меня... :-(
 
Mihail Marchukajtes:
Ребята, подскажите почему ошибка 138 в тестере выскакивает. как то это в первые у меня... :-(

138

ERR_REQUOTE

Новые цены


Реквота.

 
Evgeny BelyaevНапишите скрипт. Пройдитесь циклом по всем графикам, и сделайте счетчик окон по каждому ... на всех графиках.

Вот слепил на скорую руку

    Евгений! Подскажите, как имя символа вывести

win_Total_Total.mq4  4 kb
 
Mihail Marchukajtes:
Ребята, подскажите почему ошибка 138 в тестере выскакивает. как то это в первые у меня... :-(
Перепутаны Ask с Bid
