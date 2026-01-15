Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 230
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если чистый график, то вернет 1.
Прикрепил скрипт, он выводит количество окон, на текущем графике.
Данные об индикатарах на mql4 можно узнать только с текущего графика. С других графиками не получиться.
Это вариант советника, приносящего профит? Поделитесь... Если Вам удастся создать для графика терминала пустое дочернее окно без графика - то посчитает. А это принесет профит? Большинство Ваших вопросов можно быстро решить, написав соответствующий скрипт.
Это вариант советника, приносящего профит? Поделитесь...
Все просто. Если есть несколько графиков, то нужно это учитывать для расчета лота. Ведь так?
Нет.
Это вариант советника, приносящего профит? Поделитесь... Если Вам удастся создать для графика терминала пустое дочернее окно без графика - то посчитает. А это принесет профит? Большинство Ваших вопросов можно быстро решить, написав соответствующий скрипт.
Напишите такой скрипт, и не забудте выложить. Пройдитесь циклом по всем графикам, и сделайте счетчик окон по каждому , в итоге с вас скрипт информирующий пользователя о количестве окон на всех графиках.
Ребята, подскажите почему ошибка 138 в тестере выскакивает. как то это в первые у меня... :-(
138
ERR_REQUOTE
Новые цены
Реквота.
Вот слепил на скорую руку
Евгений! Подскажите, как имя символа вывести
Ребята, подскажите почему ошибка 138 в тестере выскакивает. как то это в первые у меня... :-(