Нет, это даже не на этот вопрос, и это с тем вопросом не сработало.

Последнее я спрашивал - про возможность узнать рабочее время у брокера или нет. А там предположили на мой вопрос о возможности узнать сдвиг часовых поясов брокера.

 
Через спецификации контрактов(я так думаю), но как именно я не знаю.

 
В скриптах, я имел ввиду - назначение ХотКея для запуска скрипта, средствами МТ4.

Программиста я просил сделать такой ХотКей в индикаторе, он сделал, но это не работало в итоге... Команды не разделились(
Подскажите, у вас не будет случайно какого нибудь примера? любого простого индикатора, с таким функционалом? (или ссылки на такой пример)

Вот как здо́рово вы придумали… Одному платите за написание, а у другого просите пример. Жесть…

Знаете Алексей, по опыту заказов во фрилансе, сходу достаточно сложно понять, кто г.кодер, а кто не г.кодер. На словах - все всё могут! А по факту, оказывается что нет.
По этому, да бы не затронуть чувства верующих (точнее исполнителей) и возникают такие тупые вопросы, и вроде эта ветка форума подобным вопросам соответствует.

Знаете Алексей, по опыту заказов во фрилансе, сходу достаточно сложно понять, кто г.кодер, а кто не г.кодер. На словах - все всё могут! А по факту, оказывается что нет.
По этому, да бы не затронуть чувства верующих (точнее исполнителей) и возникают такие тупые вопросы, и вроде эта ветка форума подобным вопросам соответствует.

Просто хотелось самому проверить, как это работает в МТ4, перед тем как отправлять "г.кодера" читать учебник

Не держите на меня зла. К вам никаких претензий, да во фрилансе действительно не угадаешь кто чего сто́ит, но учить г.кодера через вас нет никакого желания.

test on EURUSD,H1 (netting)
tester takes too long time


Подскажите, пожалуйста, что это значит? Проверку не прошёл. 

Тут написано, что их тестер подзавис, выполняя Ваш код
 
Тут написано, что их тестер подзавис, выполняя Ваш код

Блин

