Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2209
Нет, это даже не на этот вопрос, и это с тем вопросом не сработало.
Тогда я не понял твоего вопроса...уточни что именно надо.
Последнее я спрашивал - про возможность узнать рабочее время у брокера или нет. А там предположили на мой вопрос о возможности узнать сдвиг часовых поясов брокера.
Через спецификации контрактов(я так думаю), но как именно я не знаю.
спасиб
В скриптах, я имел ввиду - назначение ХотКея для запуска скрипта, средствами МТ4.
Программиста я просил сделать такой ХотКей в индикаторе, он сделал, но это не работало в итоге... Команды не разделились(
Подскажите, у вас не будет случайно какого нибудь примера? любого простого индикатора, с таким функционалом? (или ссылки на такой пример)
Вот как здо́рово вы придумали… Одному платите за написание, а у другого просите пример. Жесть…
В документации есть пример пусть ваш г.кодер потрудится почитает.
Знаете Алексей, по опыту заказов во фрилансе, сходу достаточно сложно понять, кто г.кодер, а кто не г.кодер. На словах - все всё могут! А по факту, оказывается что нет.
По этому, да бы не затронуть чувства верующих (точнее исполнителей) и возникают такие тупые вопросы, и вроде эта ветка форума подобным вопросам соответствует.
Просто хотелось самому проверить, как это работает в МТ4, перед тем как отправлять "г.кодера" читать учебник
Не держите на меня зла. К вам никаких претензий, да во фрилансе действительно не угадаешь кто чего сто́ит, но учить г.кодера через вас нет никакого желания.
Дабы не обращаться в арбитраж, предложите ему заказать у других кодеров ваш заказ.
Тут написано, что их тестер подзавис, выполняя Ваш код
Блин
Спасибо!