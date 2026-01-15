Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1101
Как узнать, кем был закрыт ордер, руками или роботом?
DEAL_OUT... "вручную" у робота будет ID=magic
если роботом искать, то у ручного ордера на выход magic = 0 (хотя и у робота может быть 0, но это скорее исключение, чем правило)
Скрин пожалуйста, никогда не видел метки в журнале, как произошло закрытие/удаление
Спасибо, нужно будет на это обратить внимание для общего развития.
Почему этот код рисует не те стрелки - MQL5
Он должен рисовать OBJPROP_ARROWCODE 241 или 242
... а вместо этого рисует обычные OBJ_ARROW_UP или OBJ_ARROW_DOWN
Возможно ли средствами MQL4/MQL5 растянуть картинку BMP на весь экран?
Насколько я знаю - нет.
Замените
на
и проверьте - так что же рисуется на самом деле?
эти стрелки рисуются, а почему стрелки с кодом 241 и 242 не рисуются?
мышей нужно координаты клика мыши и наличие в месте клика линии индикатора, не делал такого, вернее в подокне не искал, в КБ выкладывал пример клика по барам основного окна и вывод информации о баре - можете посмотреть
для экспериментов вот с кнопками набросал индикатор- проверил кнопки передвигают линию индикаторачтобы видеть что индикатор перемещается бросьте горизонтальную линию в подокно индикатора ... довольно прикольно получилось )))
Спасибо. Только не понимаю как это прикрутить к моему индикатору.
программно это выковырять можно?
Тогда, возможно, как уже предложили, по магику