Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2206

Новый комментарий
 

Подскажите, пожалста. Как из целочисленного значения , которое больше INT_MAX получить datetime ?

Это чтоб получить дату больше чем 2038 год.

 
Andrei Sokolov #:

Подскажите, пожалста. Как из целочисленного значения , которое больше INT_MAX получить datetime ?

Это чтоб получить дату больше чем 2038 год.

Из ulong получайте
 
Sergey Gridnev #:
Из ulong получайте

А как?


 
Andrei Sokolov #:

А как?


А так:
((ulong)INT_MAX)+1

 
Sergey Gridnev #:
А так:
((ulong)INT_MAX)+1

Спасиб

 

Здравствуйте. Подскажите, пожалста. 

В ините запрашиваю номер аккаунта

Если индикатор включать обычным образом, то все ок, а если закрыть терминал с включенным индикатором, и открыть, то возвращает 0.

Как при включении терминала получить номер аккаунта?

 
Andrei Sokolov #:

Здравствуйте. Подскажите, пожалста. 

В ините запрашиваю номер аккаунта

Если индикатор включать обычным образом, то все ок, а если закрыть терминал с включенным индикатором, и открыть, то возвращает 0.

Как при включении терминала получить номер аккаунта?

Индикатор быстрее загружается, чем терминал подключается к серверу. Сделайте повторный запрос на первом тике
 
Tretyakov Rostyslav #:
Индикатор быстрее загружается, чем терминал подключается к серверу. Сделайте повторный запрос на первом тике

В выходные тиков нет. А надо чтоб работало.

Пока сделал костыль через таймер. Метод "тыка" показал что раньше чем через 4 секунды может не сработать. 

Была мысль записать номер аккаунта в глобальные переменные при первой инициализации, но в индикаторах они, как я понял затираются, по этому номер и флаг первой инициализации затираются.

По этому приходится индикатору при любой инициализации, даже при переключении ТФ ждать 4 секунды.

Ески кто знает как сделать чтоб было быстрее, сообщите, пж.

 
Andrei Sokolov #:

В выходные тиков нет. А надо чтоб работало.


Так работает

      if(check)
        {
         if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)==0) continue; else
         {Print((ulong)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)); check=false;}
        }
 
Andrei Sokolov #:

В выходные тиков нет. А надо чтоб работало.

Пока сделал костыль через таймер. Метод "тыка" показал что раньше чем через 4 секунды может не сработать. 

Была мысль записать номер аккаунта в глобальные переменные при первой инициализации, но в индикаторах они, как я понял затираются, по этому номер и флаг первой инициализации затираются.

По этому приходится индикатору при любой инициализации, даже при переключении ТФ ждать 4 секунды.

Ески кто знает как сделать чтоб было быстрее, сообщите, пж.

Лучше под условие 

if(prev_calculated == 0)
 {
  Print(AccountNumber());
// или лучше
// Print(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN));
 }

Основная функция индикатора выполняется один раз даже в выходные.

1...219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213...2693
Новый комментарий