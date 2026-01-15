Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2206
Подскажите, пожалста. Как из целочисленного значения , которое больше INT_MAX получить datetime ?
Это чтоб получить дату больше чем 2038 год.
Из ulong получайте
А как?
А как?
А так:
Спасиб
Здравствуйте. Подскажите, пожалста.
В ините запрашиваю номер аккаунта
Если индикатор включать обычным образом, то все ок, а если закрыть терминал с включенным индикатором, и открыть, то возвращает 0.
Как при включении терминала получить номер аккаунта?
Индикатор быстрее загружается, чем терминал подключается к серверу. Сделайте повторный запрос на первом тике
В выходные тиков нет. А надо чтоб работало.
Пока сделал костыль через таймер. Метод "тыка" показал что раньше чем через 4 секунды может не сработать.
Была мысль записать номер аккаунта в глобальные переменные при первой инициализации, но в индикаторах они, как я понял затираются, по этому номер и флаг первой инициализации затираются.
По этому приходится индикатору при любой инициализации, даже при переключении ТФ ждать 4 секунды.
Ески кто знает как сделать чтоб было быстрее, сообщите, пж.
Так работает
Лучше под условие
Основная функция индикатора выполняется один раз даже в выходные.