Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2211
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Задача такая, перебирая все акции из списка, смотреть значения скользящей. Как проще всего сделать?
Вот, вроде бы, простая логика. Но не открывает ордера советник. Есть мысли, как заставить? Спасибо.
Вот, вроде бы, простая логика. Но не открывает ордера советник. Есть мысли, как заставить? Спасибо.
OnTick(() внутри бесконечного цикла внутри OnInit() ?
И как OnTick() должен исполниться по Вашему?
OnTick(() внутри бесконечного цикла внутри OnInit() ?
И как OnTick() должен исполниться по Вашему?
Сперва даже не понял, что это. Жестоко)))
Является ли данный список(желтый) НЕ пользовательским массивом?
Является ли данный список(желтый) НЕ пользовательским массивом?
да
да
А как он называется? Какое его имя нужно указывать, если из него нужно копировать что то , или передавать в другие функции в качестве аргумента ?
А как он называется? Какое его имя нужно указывать, если из него нужно копировать что то , или передавать в другие функции в качестве аргумента ?
В данном случае нужно производить поэлементное копирование.
В данном случае нужно производить поэлементное копирование.
Как я понял , поэлементно - это при помощи функции OrderSelect () Тем не менее меня раздирает любопытство - есть у этого массива имя или нет ?
У меня такое ощущение что имя этого массива является государственной тайной.
Спасибо
Есть индикатор написанной на mql5, надо переводить на mql4.