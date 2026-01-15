Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2207
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучше под условие
Основная функция индикатора выполняется один раз даже в выходные.
не сработало
После перезапуска терминала пишет:
Так работает
тут вообще задумку не понял
тут вообще задумку не понял
Спасиб, сработало
Подскажите, пожалста.
Можно ли узнать, желательно в ините. рабочее время у брокера или нет?
Подскажите, пожалста.
Можно ли узнать, желательно в ините. рабочее время у брокера или нет?
Для каких целей нужно делать желательно в OnInit() ?
Это не то место, где нужно получать окружение.
Для каких целей нужно делать желательно в OnInit() ?
Это не то место, где нужно получать окружение.
Для написания костыля для вычисления сдвига часовых поясов брокера.
Не в OnInit() это можно узнать?
Для написания костыля для вычисления сдвига часовых поясов брокера.
Не в OnInit() это можно узнать?
На открытом рынке - да, в выходные - нет.
В выходные можно узнать если брокер работает с криптой 24/7.