Tretyakov Rostyslav,  Alexey Viktorov спасиб
 
Alexey Viktorov #:

Лучше под условие 

Основная функция индикатора выполняется один раз даже в выходные.

не сработало

После перезапуска терминала пишет:


 
Tretyakov Rostyslav #:
Так работает

тут вообще задумку не понял

 
потом попробую с глобальными переменными терминала костыль сделать, отпишу сработало или нет.
 
Andrei Sokolov #:

тут вообще задумку не понял


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---

   static bool check=true;
   int i,limit;
   limit=rates_total-prev_calculated-1;
   if(limit<1) return(0);
   for(i=limit;i>=0;i--)
     {
      if(check)
        {
         if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)==0) continue; else
         {Print((ulong)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)); check=false;}
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
 
Tretyakov Rostyslav #:


Спасиб, сработало

 

Подскажите, пожалста. 

Можно ли узнать, желательно  в ините. рабочее время у брокера или нет?

 
Andrei Sokolov #:

Подскажите, пожалста. 

Можно ли узнать, желательно  в ините. рабочее время у брокера или нет?

Для каких целей нужно делать желательно в OnInit() ?

Это не то место, где нужно получать окружение.

 
Artyom Trishkin #:

Для каких целей нужно делать желательно в OnInit() ?

Это не то место, где нужно получать окружение.

Для написания костыля для вычисления сдвига часовых поясов брокера. 

Не в OnInit()  это можно узнать?

 
Andrei Sokolov #:

Для написания костыля для вычисления сдвига часовых поясов брокера. 

Не в OnInit()  это можно узнать?

На открытом рынке - да, в выходные - нет.

В выходные можно узнать если брокер работает с криптой 24/7.

