Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1100
Подскажите, пожалста, как рассчитываются горизонтальные уровни для сетки в мт4 и в мт5? При не фиксированном масштабе они смещаются, при прокрутке графика, и смещаются в мт4 и в мт5 немного по-разному. Может кто знает как рассчитывается, чтоб не гадать с отступами, привязками и прочим.
ка вряд ли кто знает, но можно попытаться их программно определить, кажется была какая то функция для работы с чартом которая цвет пикселя возвращала, если это так то найти несколько горизонтальный пикселей нужного цвета и считать это сеткой чарта, и так все линии
затем нужно будет только событие прокрутка чарта отслеживать
в общем скорее всего реально это сделать, не понятно что это даст, даже с эстетической стороны - проще убрать сетку чарта и нарисовать свою программно - так раньше по круглым уровням рисовали, кажется Prival такой индикатор в КБ выкладывал
Спасибки. А функции должны быть виртуальными простые нельзя, я уже сам поэкспериментирую.
виртуальные значит их новая реализация может быть в наследниках , в моем примере в базовом классе calc()=0; - это специально, чтобы при наследовании компилятор предупредил, что нет реализации этой функции, можно в базовом классе написать реализацию, и потом в наследниках добавлять ключевое слово overload .... в общем это все тонкости, пишите тесты, разбирайтесь, может быть хоть так дело сдвинется )))
https://photos.app.goo.gl/exifpepDF3hN2yxn7
У меня не меняется!
Делаю игру "змейка", которая должна ползать фоном, задумка в том чтоб юзер мог поиграть не сворачивая график, за которым следит. Хотелось бы чтоб она именно по имеющейся сетке двигалась.
"программно определить " - пока нашел только цвет сетки. Да и на графике может быть что угодно. В общем подскажите способы определения уровней сетки, если знаете как.
Хотелось бы чтоб она именно по имеющейся сетке двигалась.
нарисуйте прозрачный канвас на весь чарт и на нем нарисуйте свою сетку, будет очень правдоподобно, под канвасом будут даже бары видны и будут прокручиваться мышей
а так как Вы хотите - привязаться к квадратикам сетки чарта, то по-моему не надежно, сетка при прокрутке может же прыгнуть? - что будете делать?
уровни сетки чарта не знаю как определить - по моему не стандартная и растратная по ресурсам задача, хотя могу ошибаться - никогда не задумывался над таким
я тоже могу найти моменты где не меняется. Но лучше воспринимать вопросы в виде "как есть", чтоб не засирать форум влудом.
"сетка при прокрутке может же прыгнуть? - что будете делать? " - если количество квадратов изменится, то игра перезапустится. Если не изменится - то только разметка пересчитается.
"нарисуйте ..." - хотелось именно не вмешиваться в то что у юзера на графике.
" по моему не стандартная и растратная по ресурсам задача, хотя могу ошибаться" - скорее всего, там мин и макс видимого, и это делится на 30 с чем-то пикселей с округлениями и привязками к уровням, вопрос в том как именно, тк они могут быть даже немного разные по высоте.
Возможно ли средствами MQL4/MQL5 растянуть картинку BMP на весь экран?
Как узнать, кем был закрыт ордер, руками или роботом?
Возможно, по журналу.
Скрин пожалуйста, никогда не видел метки в журнале, как произошло закрытие/удаление