Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2151
Всем добрый день. Пытаюсь переделать код функции по определению появления новой свечи на графике на код без функции. Мне нужно чтобы Print в он тике вывелся только один раз когда появится новая свеча. пишу это вот так
Такой вариант не работает- принтов выводиться сильно много, а не один на новой свече. Что я делаю не так? И как правильно надо писать чтобы появилась новая свеча- вывелся один принт и ждём следующую новую свечу?
У Ростеслава наверно тоже рабочее решение- я просто код для видео урока делаю, и там массивов ещё рано касаться. Большое спасибо за подсказку что не ту переменную истиной делаю- исправил это дело и всё завелось)))
здравствуйте всем!
сделал себе закрывашку ордеров с кнопки с экрана.
Всё работает. Но не понимаю как сделать функцию, чтобы если есть открытые ордера по символу, то цвет кнопки (и надпись на кнпке) менялись.
подскажите пожалуйста как увязать?
спасибо. попробую!
в итоге вот так сделал:
всё работает, и надписи тоже меняются. Спасибо еще раз!
Прошу помощи зала :)
Нужно заменить в коде через #define функцию OrderSend на пользовательскую функцию, которая будет идентична OrderSend, но в ней будет исполняться предварительно дополнительный код.
Написал такой код
Но получаю ошибки
Что не так делаю, подскажите, пожалуйста!