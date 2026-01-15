Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2118
И снова возвращаюсь к вопросу, но это уже на совершенно третьем счёте мт4
Что за разница 8.26?
--
В МТ4 Demo пытался загрузить исторические данные, в итоге на Н1 дальше 2020 года не загружает. Количество баров в окне и истории установлено по максимуму. Сервер MetaQuotes. Как загрузить исторические данные в терминал?
Виталий, возможно, если это центовый счёт, ДЦ обрезает историю одним месяцем. В результате на вкладке истории некоректные значения прибыли.
Это очень свежая демка
Виталий, а счёт открыт в день внесения 100 тыс?
да. На демо другого варианта нет
Вносил 40 тыс. центов, и цифры разные из-за обрезки
Если-бы выбросили, тогда и этого не было-бы
--
К тому-же, если вырежут сделки с истории, то баланс покажет завышение, а здесь - нехватка.
Кухня так вошла в азарт, что Демо-деньги украла?