Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2118

Новый комментарий
 

И снова возвращаюсь к вопросу, но это уже на совершенно третьем счёте мт4

Что за разница 8.26?

--


 

В МТ4 Demo пытался загрузить исторические данные, в итоге на Н1 дальше 2020 года не загружает. Количество баров в окне и истории установлено по максимуму. Сервер MetaQuotes. Как загрузить исторические данные в терминал?

 
Виталий, возможно, если это центовый счёт, ДЦ обрезает историю одним месяцем. В результате на вкладке истории некоректные значения прибыли.
 
Aleksei Stepanenko #:
Виталий, возможно, если это центовый счёт, ДЦ обрезает историю одним месяцем. В результате на вкладке истории некоректные значения прибыли.

Это очень свежая демка


 
Святогор, попробуйте танец с бубном. Открываете сервис - настройки - графики меняете макс. баров в истории и макс. баров в окне например на 10 миллионов, далее сервис - архив котировок, качаете 1 час, качаете 5 минут, закрываете, открываете график. Если нет, то ещё попытка. После таких манипуляций у меня все символы начинаются с 1971, с 1993, смотря какие.
Правда, качал с реального счета ДЦ.
 
Виталий, а счёт открыт в день внесения 100 тыс?
Сделки в таблице это все что были, не больше не меньше? Ничего не пропало?
У меня на центовом ДЦ сумму внесения оставляет, а сделки за ней, которым больше месяца выкидывает. В результате, сумма на этой вкладке левая
 
Aleksei Stepanenko #:
Виталий, а счёт открыт в день внесения 100 тыс?

да. На демо другого варианта нет

 
А это демо. Я там добавил текст сверху
 
Вносил 40 тыс. центов, и цифры разные из-за обрезки
Файлы:
IMG_20230206_013451.jpg  4396 kb
IMG_20230206_013436.jpg  4427 kb
 
Aleksei Stepanenko #:
Вносил 40 тыс. центов, и цифры разные из-за обрезки

Если-бы выбросили, тогда и этого не было-бы

 

--

К тому-же, если вырежут сделки с истории, то баланс покажет завышение, а здесь - нехватка.

Кухня так вошла в азарт, что Демо-деньги украла?

1...211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125...2693
Новый комментарий