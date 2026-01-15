Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2417
Спасибо за подсказку. Только проверка должна идти не на пару true/false, а на то, какое возвращается значение, больше нуля или нет. Мы же запрашиваем функцию типа long.
В данном случае функция должна возвращать булево значение.
https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants
Я не это имел ввиду. Но всё равно я Вам очень благодарен. Ещё раз спасибо.
Я имел ввиду вот это:
Виталий, в функцию ObjectGetInteger() мы подаем тип свойства (OBJPROP_RAY_LEFT или OBJPROP_RAY_RIGHT), значение которого хотим получить.
И это значение должна вернуть нам функция. Получаемое значение true / false - это 1 или 0 соответсвенно, входящие в подмножество long.
Так оно должно работать.
Виталий, long i = 0 равнозначно bool i = false
Здравствуйте господа программисты
помогите разобраться с WebRequest
хочу отправить POST запрос на сервер по API
и не понимаю что куда надо прописывать
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Я знаю, что булевы значения кодируются нулём и единицей. Просто стараюсь строго соответствовать синтаксису языка. Поэкспериментировал с кодом.
Если переменную Sostoyanie объявить типа long, то код работает корректно. Я попробовал объявить её типом bool - думал, что компилятор ругнётся на несоответствие типов. Не ругнулся и код работает корректно и в этом случае тоже. Словом, работают оба варианта. Скорее всего срабатывает неявное преобразование типов. К сожалению не нашёл в языке функцию LongToString(), чтобы посмотреть воочью, что именно возвращает нам функция ObjectGetInteger(). Заморачиваться с написанием для этого dll-ки не захотел - работает корректно, ну и ладненько.
Спасибо, ребят, мне было с вами интересно.
Что-то я так подозреваю, что Вы недопонимаете суть HTTP-запросов. Вам прямая дорога в язык программирования PHP. Вот страничка для начинающих. Тут простым языком дан ответ на Ваш вопрос. Если разберётесь, то вопросы отпадут сами. Вот ссылка: https://antonshevchuk.gitbooks.io/php-for-beginners/content/0_introduction/http.html
А чем не нравится IntegerToString? Ведь оба типа целочисленные…
Опять же моё пристрастие к жёсткому соблюдению синтаксиса :))) За последние 15 лет программирования на mql4 я так нанаступался на "грабли" этого языка, что теперь считаю, что отклонение от синтаксиса - себе дороже :)))
Что-то я так подозреваю, что Вы недопонимаете суть HTTP-запросов. Вам прямая дорога в язык программирования PHP. Вот страничка для начинающих. Тут простым языком дан ответ на Ваш вопрос. Если разберётесь, то вопросы отпадут сами. Вот ссылка: https://antonshevchuk.gitbooks.io/php-for-beginners/content/0_introduction/http.html
Большое спасибо
буду изучать