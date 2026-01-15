Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2417

Vitaly Murlenko #:

Спасибо за подсказку. Только проверка должна идти не на пару true/false, а на то, какое возвращается значение, больше нуля или нет. Мы же запрашиваем функцию типа long.

В данном случае функция должна возвращать булево значение.


Еще

https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants

Alexander Sevastyanov #:

В данном случае функция должна возвращать булево значение.


Еще

https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants

Я не это имел ввиду. Но всё равно я Вам очень благодарен. Ещё раз спасибо.

Я имел ввиду вот это:


 
Vitaly Murlenko #:

Я не это имел ввиду. Но всё равно я Вам очень благодарен. Ещё раз спасибо.

Я имел ввиду вот это:

Виталий, в функцию ObjectGetInteger() мы подаем тип свойства (OBJPROP_RAY_LEFT или OBJPROP_RAY_RIGHT), значение которого хотим получить.
И это значение должна вернуть нам функция. Получаемое значение true / false - это 1 или 0 соответсвенно, входящие в подмножество long.
Так оно должно работать.

 
Vitaly Murlenko #:

Я не это имел ввиду. Но всё равно я Вам очень благодарен. Ещё раз спасибо.

Я имел ввиду вот это:


Виталий, long i = 0 равнозначно bool i = false

 

Здравствуйте господа программисты

помогите разобраться с WebRequest

хочу отправить POST запрос на сервер по API

и не понимаю что куда надо прописывать

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

 

Я знаю, что булевы значения кодируются нулём и единицей. Просто стараюсь строго соответствовать синтаксису языка. Поэкспериментировал с кодом.

if(ObjectFind(0,"1")>-1){
   bool Sostoyanie=ObjectGetInteger(0,"1",OBJPROP_RAY_RIGHT);
   if(Sostoyanie>0){
      Alert("Луч включен, Sostoyanie = ",Sostoyanie);
   }
   else{
      Alert("Луч выключен, Sostoyanie = ",Sostoyanie);
   }
}
else{
   Alert("Объект 1 не найден");
}

Если переменную Sostoyanie объявить типа long, то код работает корректно. Я попробовал объявить её типом bool - думал, что компилятор ругнётся на несоответствие типов. Не ругнулся и код работает корректно и в этом случае тоже. Словом, работают оба варианта. Скорее всего срабатывает неявное преобразование типов. К сожалению не нашёл в языке функцию LongToString(), чтобы посмотреть воочью, что именно возвращает нам функция ObjectGetInteger(). Заморачиваться с написанием для этого dll-ки не захотел - работает корректно, ну и ладненько.

Спасибо, ребят, мне было с вами интересно.

 
Mikhail Rudyk #:

Здравствуйте господа программисты

помогите разобраться с WebRequest

хочу отправить POST запрос на сервер по API

и не понимаю что куда надо прописывать

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Что-то я так подозреваю, что Вы недопонимаете суть HTTP-запросов. Вам прямая дорога в язык программирования PHP. Вот страничка для начинающих. Тут простым языком дан ответ на Ваш вопрос. Если разберётесь, то вопросы отпадут сами. Вот ссылка: https://antonshevchuk.gitbooks.io/php-for-beginners/content/0_introduction/http.html

 
Vitaly Murlenko #:

Я знаю, что булевы значения кодируются нулём и единицей. Просто стараюсь строго соответствовать синтаксису языка. Поэкспериментировал с кодом.

Если переменную Sostoyanie объявить типа long, то код работает корректно. Я попробовал объявить её типом bool - думал, что компилятор ругнётся на несоответствие типов. Не ругнулся и код работает корректно и в этом случае тоже. Словом, работают оба варианта. Скорее всего срабатывает неявное преобразование типов. К сожалению не нашёл в языке функцию LongToString(), чтобы посмотреть воочью, что именно возвращает нам функция ObjectGetInteger(). Заморачиваться с написанием для этого dll-ки не захотел - работает корректно, ну и ладненько.

Спасибо, ребят, мне было с вами интересно.

А чем не нравится IntegerToString? Ведь оба типа целочисленные…

Документация по MQL5: Преобразование данных / IntegerToString
Документация по MQL5: Преобразование данных / IntegerToString
  • www.mql5.com
Преобразует значение целого типа в строку указанной длины и возвращает полученную строку. Параметры number [in]  Число для преобразования...
 
Alexey Viktorov #:

А чем не нравится IntegerToString? Ведь оба типа целочисленные…

Опять же моё пристрастие к жёсткому соблюдению синтаксиса :))) За последние 15 лет программирования на mql4 я так нанаступался на "грабли" этого языка, что теперь считаю, что отклонение от синтаксиса - себе дороже :)))

 
Vitaly Murlenko #:

Что-то я так подозреваю, что Вы недопонимаете суть HTTP-запросов. Вам прямая дорога в язык программирования PHP. Вот страничка для начинающих. Тут простым языком дан ответ на Ваш вопрос. Если разберётесь, то вопросы отпадут сами. Вот ссылка: https://antonshevchuk.gitbooks.io/php-for-beginners/content/0_introduction/http.html

Большое спасибо

буду изучать

