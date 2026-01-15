Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2119
Если-бы выбросили, тогда и этого не было-бы
--
К тому-же, если вырежут сделки с истории, то баланс покажет завышение, а здесь - нехватка.
Кухня так вошла в азарт, что Демо-деньги украла?
здравствуйте всем!
оптимизирую сов с тралом лимиток потихоньку
подскажите пожалуйста как решить следующую задачу:
следующий OP_SELLLIMIT выставляется, если стартовая цена < стартовой цены предыдущего OP_SELLLIMIT
следующий OP_BUYLIMIT выставляется, если стартовая цена > стартовой цены предыдущего OP_BUYLIMIT
в настоящее время добавил условие о превышении хай/лоу вчерашнего дня, но хочу еще добавить как описал выше, но не соображу как это сделать
вот такой код имею:
Виталий, да цифры странно не сходятся. Но это же не вы програмно делали, а передает ДЦ в терминал. В ДЦ спрашивали почему не соответствие ?
Какой ДЦ?
а шпилька только у вас в терминале была?
что за ДЦ?
Да, сбили ровно пункт_в_пункт. Кухню не называю
Вот огрызок с переписки
Они вон позицию ордером называют, о чём тут дальше говорить.
При отправки лимитки сохраняешь цену в переменную и затем сравниваешь,
но есть нюанс, нужно условие для обнуления сохранённой цены.
спасибо.
посмотрите пожалуйста как сделал, правильно ли? (вроде работает, но пока не могу проверить результаты прямо на графике)
создал функцию хранения - желтым
добавил условие для открытия ордера -синим:
не правильно
Запоминать при открытии