Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Сбором истории никто заниматься не будет - пустое и затратное дело, и к тому-же - не нужное. Но суть не в том.
Сейчас вопрос больше в том, как сделать это:
но это не проверялось, это просто иллюстрация того что я пытался донести :-) Цикл в обратную сторону - от современности в глубь истории
и можно сделать оптимизированную ф-цию GetDailyBalance(double &daybalance[]) - балансы про каждый день
Что это, как получается?
Почему не сходится?
Единственное пополнение 10000, убыток -142.27
А на балансе показывает убыток всего в -7.91
Проверил в другом терминале, другой счёт
Всё сходится
Билды одинаковы 1370
в рекламных целях свопы и комиссии не считаются в одном из столбиков. Ну чтобы пользователи не огорчались
А если серьёзно?
Этож полный треш, куда смотреть?
в таблицу терминала смотреть.
но только когда всё закрыто ;-) или клац-клац мышью и показать прочие столбцы
давай тогда в деталях по шагам : что с чем, когда не сходится и в чём у них различия..и главное отчего ожидается одинаковым
4 с 5-кой в тестовых прогонах не сходятся, потому что тики/спреды/условия. Даже при работе у одного и того-же брокера, по одинаковым сигналам тоже (торговые условия,задержки,пропуски и скорость реакции разные)
сразу - то что рисуется в таблицах при открытых сделках не всегда соответствует действительности. Там в самом читаемый столбик Экви не плюсуется(не отнимается) комиссия и своп.
Кто-то имеет опыт работы с TradingView?
купи и обрящешь :-)
а серьёзно - там нет такого прямого аналога CodeBase со тьмой ненужного кода ; Другая бизнес-модель которой это ненужно; некоторая коллекция есть, но она небольшая
А какие шаги?
Ожидается соответствие, но его нет.
В другом терминале ДЦ - всё чётко, скрин показывал